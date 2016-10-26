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Chedjou devre arası gidebilir

Fransız basınına göre Kamerunlu yıldıza çok ciddi iki teklif birden var

Chedjou devre arası gidebilir
Oynadığı futbolla tartışma konusu olan Aurelien Chedjou ile ilgili Fransa'dan ciddi iddialar geliyor... Fransız basını, Ligue 1'de mücadele eden iki kulübün Kamerunlu yıldıza çok ciddi teklifler yaptığı, ocak ayında transferin gerçekleşebileceğini öne sürdü. Bu kulüplerin Lille ve Marsilya olduğu öğrenilirken, Galatasaray yönetimi de Chedjou'nun satışına sıcak bakıyor. Devre arasında stoper takviyesi yapmayı düşünen Sarı- Kırmızılı yönetim, Chedjou'yu satarak transfere kaynak yaratmayı planlıyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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