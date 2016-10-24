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tekrar kadroda

Sakatlığı sona eren , Barcelona'da tekrar kadroya dahil edildi.

Arda Turan tekrar kadroda
Turan, 2. Katalonya Süper Kupası'nda yarın oynanacak Espanyol maçında Barcelona'nın 18 kişilik kadrosunda yer aldı. Sol dirseğinden sakatlık geçiren Arda, iyileşmesinin ardından tekrar kadroya alındı. Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Turan'ın 2. Katalonya Süper Kupası Espanyol karşılaşmasında 18 kişilik kadroya dahil ediliği belirtildi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 19:30
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