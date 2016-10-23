Küllerimizden doğalım

Süper Lig'in 8.haftasının kapanış maçındayarın AtikerKonyuspor ile deplasmandamücadele verecekolan Fenerbahçe,bu maçın hazırlıklarınadün yaptığı idmanladevam etti. Yaklaşık 1.5saat süren çalışma taktikağırlıklı geçti.
HALA ÇOK GÜÇLÜYÜZ
İdman öncesinde teknik direktör Dick Advocaat, Sarı-Lacivertli futbolcularla yaklaşık yarım saat süren bir toplantı yaptı. Ülkede herkesin Fenerbahçe'yi konuştuğunu, bu takımın ayağa kalkamayacağını iddia ettiklerini söyleyen Advcocaat,"Ben iyi biliyorum kibu takımın çok iyi birkadrosu var. Hala çokgüçlü. Nasıl ayağakalkacağımızı herkesegöstermeliyiz. Vebu çok geç olmadanKonya maçında olmalı" dedi.
SAMANDIRA'DA1.5 SAATLİK İDMAN Fenerbahçe Konya maçının hazırlıklarına devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 1.5 saat süren çalışma taktik ağırlıklı geçti. Advocaat ilk 11'e de henüz belirmiş değil.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.