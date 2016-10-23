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Küllerimizden doğalım

Dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan , “Herkes bizi yazıp çiziyor. Bu takımın nasıl ayağa kalkacağını herkese göstermeliyiz” dedi.

Küllerimizden doğalım
Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında yarın Atiker Konyuspor ile deplasmanda mücadele verecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma taktik ağırlıklı geçti.

HALA ÇOK GÜÇLÜYÜZ
İdman öncesinde teknik direktör Dick , Sarı-Lacivertli futbolcularla yaklaşık yarım saat süren bir toplantı yaptı. Ülkede herkesin Fenerbahçe'yi konuştuğunu, bu takımın ayağa kalkamayacağını iddia ettiklerini söyleyen Advcocaat, "Ben iyi biliyorum ki bu takımın çok iyi bir kadrosu var. Hala çok güçlü. Nasıl ayağa kalkacağımızı herkese göstermeliyiz. Ve bu çok geç olmadan Konya maçında olmalı" dedi.


SAMANDIRA'DA 1.5 SAATLİK İDMAN
Konya maçının hazırlıklarına devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 1.5 saat süren çalışma taktik ağırlıklı geçti. Advocaat ilk 11'e de henüz belirmiş değil.
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