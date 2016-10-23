Borç 321 milyon TL

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Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin toplam borcu 321 milyon 328 bin 435 lira olarak açıklandı. Alacaklar çıkıldığında net borç 284 milyon 257 bin 435 lira oldu. İlk 9 ayda 94 milyon 346 bin 904 lira gelir, 176 milyon 873 bin 807 lira gider yapılırken, 82 milyon 526 bin 903 lira gider fazlası oluştu.
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