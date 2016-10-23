  1. Küllerimizden doğalım
  2. Böyle yaparlarsa aday olurum

Borç 321 milyon TL

Borç 321 milyon TL
Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin toplam borcu 321 milyon 328 bin 435 lira olarak açıklandı. Alacaklar çıkıldığında net borç 284 milyon 257 bin 435 lira oldu. İlk 9 ayda 94 milyon 346 bin 904 lira gelir, 176 milyon 873 bin 807 lira gider yapılırken, 82 milyon 526 bin 903 lira gider fazlası oluştu.
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