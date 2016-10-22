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1’er 1’er deviriyor

İstanbul’da şampiyonluk kupasını kaldırmayı kafasına koyan sarılacivertliler, Barça’yı Dixon, Sloukas, Udoh ve Bogdanovic’in etkili oyunlarıyla vurdu. Dixon, MVP olurken, Sloukas ise 300. asistin yaptı

1’er 1’er deviriyor
Fenerbahçe'den muhteşem zafer... Sarı-lacivertliler, Euroleague'deki ikinci maçında Barcelona'yı deplasmanda 73-72 yendi. Sarı- lacivertliler zorlu deplasmana iyi başladı... , ilk 3 dakikayı 6-4 önde geçti. İlk çeyrekte Kanarya 21-19 üstün olan taraftı. Sarı- lacivertliler, 16. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 29-34. Devrenin sonunda ise Fener'in 40-36 üstünlüğü vardı. , 24. dakikada Perperoglou'nun 3 sayılık basketiyle 46-45 öne fırladı. 29. dakika ise 51-51 eşitlikle geçildi. Fenerbahçe, final periyoduna 2 sayı önde (53-51) girdi. Temsilcimiz, Dixon'ın etkili oyunuyla 34. dakikada farkı 9 sayıya (64-55) çıkardı. Barça, 1 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 72-73.

FENERBAHÇE'DEN 21'DE 11 iSABETLi DIŞ ATIŞ
Son bölümü iyi oynayan Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılarak çok önemli bir zafere imza attı. Fener, dış atışlarda 21'de 11 isabet sağlayarak yüzde 52'lik başarı sağladı. Bu istatistik galibiyette önemli bir etkendi. Barça'da Tyrese Rice 19 sayı, 6 asistle oynayarak maçın en skorer ismi olurken, Euroleague kariyerindeki 300. asisti yapan F.Bahçe'nin Yunan guardı Kostas Sloukas 15 sayı, 4 asist ile oynadı. Bobby Dixon 15 sayı, 3 asistle maçın adamı seçildi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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