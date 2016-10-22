1’er 1’er deviriyor

Fenerbahçe'den muhteşem zafer... Sarı-lacivertliler, Euroleague'dekiikinci maçında Barcelona'yıdeplasmanda 73-72 yendi. Sarı- lacivertliler zorlu deplasmana iyi başladı... Fenerbahçe, ilk 3 dakikayı 6-4 önde geçti. İlk çeyrekte Kanarya 21-19 üstün olan taraftı. Sarı- lacivertliler, 16. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 29-34. Devrenin sonunda ise Fener'in 40-36 üstünlüğü vardı. Barcelona, 24. dakikada Perperoglou'nun 3 sayılık basketiyle 46-45 öne fırladı. 29. dakikaise 51-51 eşitlikle geçildi. Fenerbahçe, final periyoduna 2 sayı önde (53-51) girdi. Temsilcimiz,Dixon'ın etkili oyunuyla 34. dakikada farkı 9 sayıya (64-55) çıkardı. Barça, 1 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 72-73.
FENERBAHÇE'DEN 21'DE 11 iSABETLi DIŞ ATIŞ Son bölümü iyi oynayan Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılarak çok önemli bir zafere imza attı. Fener, dış atışlarda 21'de 11isabet sağlayarak yüzde 52'likbaşarı sağladı. Bu istatistik galibiyette önemli bir etkendi. Barça'da Tyrese Rice 19 sayı, 6 asistle oynayarak maçın en skorer ismi olurken, Euroleague kariyerindeki 300.asisti yapan F.Bahçe'nin Yunan guardı Kostas Sloukas 15 sayı, 4asist ile oynadı. Bobby Dixon 15 sayı, 3 asistle maçın adamı seçildi.
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