Yeter artık yeteer!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 3. maçında Manchester United deplasmanına çıkan Fenerbahçe'nin aldığı ağır yenilgi Sarı-Lacivertli taraftarları adeta çılgına çevirdi. Hem alınan skora hem de ortaya konan futbola çok sinirlenen taraftarlar hırsını sanal alemde yazdığı mesajlarla attılar. Futbol takımının ayakta duracak halinin olmadığına değinen taraftarlar, "Bu nasıl bir takım nasıl bir kimya. Üst üste 5 pası yapamıyoruz. Ama en büyük suç yönetimin. Yanlış transferler yanlış tercihler takımı bu hale getirdi" dediler. Taraftarı bu kadar kahretmeye kimsenin hakkı olmadığı söyleyen taraftarlar, "Yeter artık! Yönetim bir ön önce seçime gitsin. Yönetim faturayı bu kez kendisine kesmeli" dediler.



OLD TRAFFORD'DA DA İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar takımda birçok futbolcunun Fenerbahçe'de oynayacak seviyede olmadığını, özellikle Van Persie'nin emekli bir futbolu haline geldiğini de söylediler. Bu arada Old Trafford'da Fenerbahçe'yi desteklemeye giden taraftarlar da maçın 60. dakikasından itiraben "Yönetim istifa" diye bağırmaya başladılar. Taraftarların ısrarlı tezahüratı maçı televizyon ekranlarından da net bir şekilde duyuldu.



MARTIN SKRTEL'İ YUHALADILAR

M.UNITED taraftarı top Martin Skrtel'in ayağına geldiğinde Slovak stoperi yuhaladılar. Skrtel, Fenerbahçe'ye Liverpool takımından transfer olmuştu.



ACEMİCE YAPILAN PENALTILAR İSYAN ETTİRDİ!

Dün geceki karşılaşmada Manchester United'ın ilk 2 golü penaltıdan gelirken, ilkinde Kjaer'in ikincisinde ise Şener'in yaptığı acemice hamleler taraftarı isyan ettirdi. İlk penaltıda Simon Kjaer'in dengesini kaybedin rakibin üzerine düşmesi düşük derecede tepki alırken, Şener'in göstere göstere yaptığı penaltı taraftarı isyan ettirdi. Taratfarlar, "Bu acemice haraketler bu seviyedeki takıma yakışmıyor" dediler.



İLK YARIDA SEZONUN EN KÖTÜSÜNÜ OYNADIK

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "2. yarıda sergilenen mücadeleden mutluyum ama ilk yarıda sezonun en kötü futbolunu oynadık. Çok acemice hatalar yaptık" dedi.



MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Hollandalı teknik adam gruptan çıkmak için kalan 3 maçta büyük bir mücadele vereceklerini ancak öncelikle Konya maçını düşüneceklerini söyledi.



RVP 522 GÜN SONRA OLD TRAFFORD'DA

Fenerbahçe'nin Hollandalı santrforu Robin Van Persie, eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıkarak 522 gün sonra Old Trafford'da forma giydi. Van Persie, Old Trafford'daki son maçını 17 Mayıs 2015'te Arsenal'e karşı oynamıştı.



DICK ADVOCAAT'TAN NEUSTADTER SÜRPRİZİ

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 3. maçına çıkan Fenerbahçe'de orta saharda bir sürpriz yaşandı. Ozan Tufan'ın sakatlanmasının ardından orta sahada arayışlara giren Dick Advocaat, ön libero mevkinde Neustadter'e görev verdi.



SAĞ BEKE ŞENER GEÇTİ

Rus futbolcu, ligdeki Kayserispor maçında da bu mevkide görev yapmıştı. Fenerbahçe'de sağ bek mevkinde ise Şener Özbayraklı tercih edildi. 2 haftadır takımdan ayrı çalışan Lens ile Senegal Milli Takımı'nda sakatlanan ve henüz iyileşmeyen Moussa Sow, 18 kişilik kadroda yer almadı.