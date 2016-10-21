Muharrem Usta’dan destek

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta,Napoli-Beşiktaş maçını Beylerbeyi'nde bulunanDelfino isimle mekanda izledi. 90 dakika boyuncasiyah-beyazlı taraftarlarla birlikte hop oturup hopkalkan Başkan Usta, karşılaşmanın bitiş düdüğününardından da Beşiktaş'ı ayakta alkışladı. Beşiktaşlıtaraftarlar da, bu tutumu sebebiylemaç sonunda Başkan Usta'yateşekkürettiler. Usta, Beşiktaş'ın Avrupa'da başarısınınsürmesi dileğinde bulunurken Siyah-Beyazlı taraftarlarlabir süre sohbet etti.
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