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’dan destek

Muharrem Usta’dan destek
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Napoli-Beşiktaş maçını Beylerbeyi'nde bulunan Delfino isimle mekanda izledi. 90 dakika boyunca siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte hop oturup hop kalkan Başkan Usta, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da Beşiktaş'ı ayakta alkışladı. Beşiktaşlı taraftarlar da, bu tutumu sebebiyle maç sonunda Başkan Usta'ya teşekkür ettiler. Usta, Beşiktaş'ın Avrupa'da başarısının sürmesi dileğinde bulunurken Siyah-Beyazlı taraftarlarla bir süre sohbet etti.
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