Adaletli yönetim istiyoruz

Trabzonspor Basın Sözcüsü Asım Örem,Galatasaray ile oynayacakları maçta adaletli bir yönetimistediklerini söyledi. Bordo-Mavili yönetici,"Derbi maçlarında kaliteli futbolun ortaya çıkmasındaen önemli faktörlerden biri de hakemlerimizinortaya koyduğu performanslardır.Türk Telekom Arena'da hakemlerimizin ortaya koyacağıiyi ve adaletli bir yönetim eşliğinde her 2 takımınseyir zevki yüksek, mücadeleci ve güzel birfutbol ortaya koyacağına inancımız tamdır" dedi. Futbolcularınınsahada kazanma isteğini birlik ve beraberlikiçinde sergilemesi gerektiğini ifade edenÖrem, "Takıma zarar verecek fevri davranışlardanuzak durmalıdır" ifadesini kullandı.
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