  1. Yeter artık yeteer!
  2. Trabzonspor’a 15 bin lira ceza

Adaletli yönetim istiyoruz

Örem, “G.Saray önünde adaletli bir yönetim istiyoruz” dedi

Adaletli yönetim istiyoruz
Trabzonspor Basın Sözcüsü , Galatasaray ile oynayacakları maçta adaletli bir yönetim istediklerini söyledi. Bordo-Mavili yönetici, "Derbi maçlarında kaliteli futbolun ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biri de hakemlerimizin ortaya koyduğu performanslardır. Türk Telekom Arena'da hakemlerimizin ortaya koyacağı iyi ve adaletli bir yönetim eşliğinde her 2 takımın seyir zevki yüksek, mücadeleci ve güzel bir futbol ortaya koyacağına inancımız tamdır" dedi. Futbolcularının sahada kazanma isteğini birlik ve beraberlik içinde sergilemesi gerektiğini ifade eden Örem, "Takıma zarar verecek fevri davranışlardan uzak durmalıdır" ifadesini kullandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar