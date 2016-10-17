Fırtına’nın keyfi yok

Akhisar kalecisi Fatih Öztürk, yüzde 100’lük gol pozisyonlarını çıkardı... Trabzon evinde kritik 2 puan bıraktı... 77'de Aytaç'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Fırtına, 7 puanda kalırken zirveyle aradaki puan farkı 10'a çıktı
Trabzonspor, AkhisarBelediye ile evinde 0-0 beraberekaldı. 13. dakikadaMehmet Ekici'nin pasında Castillosoldan ceza alanına girdi veortasını yaptı. Ceza alanı dışınaaçılan topa Onazi vurdu, savunmayaçarpan meşin yuvarlakçerçeveyi bulmadı... 43'tesağdan ceza alanına giren Zekigeriye çıkardı, Okay'ın vuruşuaz farkla dışarıya çıktı. İlk yarıdaTrabzonspor pozisyona girmektezorlandı. Bordo-mavililer ikinci yarıyafırtına gibi başladı... 49'da Trabzonsporçok net iki pozisyondan yararlanamadı.Castillo'nun şutundaceza alanında Suk'a çarpan top Bero'nunönünde kaldı. Bero'nun vuruşunuFatih çıkardı, açılan topu bukez Suk kaleye gönderdi, Fatih yineharika bir kurtarış yaptı.
KAPTAN ONUR DA YÜZDE 100'Ü KURTARDI 50'de ceza alanı dışından Okay'ın aşırtmasını Fatih yine çok iyi çıkardı. 1 dakika sonra Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda Okay topu kaleye göndermek istedi, savunmaya çarpan top kaleye giderken Douglao topu çizgiden çıkardı. 55'te Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Suk topu indirdi, Bero'nun şutu direğin dibinden dışarı çıktı. 59'da Castillo, Fatih ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci yine gole izin vermedi. 75'te N'Doye vurdu... Fatih çıkardı. 80'de Mervan altı pastan vurdu. Onur yüzde 100'ü kurtardı.
TRABZONSPOR'U TEK BAŞINADURDURAN ADAM! Akhisar Belediye kalecisi Fatih Öztürk dün kalesinde devleşti... Trabzon'a karşı öyle bir performans sergiledi ki Süper Lig'de yakın zamanda bir maçta böylesine kurtarışlar izlenmedi.
GEÇİT YOK!
10 gol girişiminde kalesinde devleşen Fatih, Trabzonspor forvetlerine, 'Geçit yok' derken takımına 1 puan kazardıran isim oldu.
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