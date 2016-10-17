  1. Forvetler ligde yine yokları oynuyor
  2. Kimse bir şey ummasın

Fırtına’nın keyfi yok

Akhisar kalecisi Fatih Öztürk, yüzde 100’lük gol pozisyonlarını çıkardı... Trabzon evinde kritik 2 puan bıraktı... 77'de Aytaç'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Fırtına, 7 puanda kalırken zirveyle aradaki puan farkı 10'a çıktı

Fırtına’nın keyfi yok
, Akhisar Belediye ile evinde 0-0 berabere kaldı. 13. dakikada Mehmet Ekici'nin pasında Castillo soldan ceza alanına girdi ve ortasını yaptı. Ceza alanı dışına açılan topa Onazi vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı... 43'te sağdan ceza alanına giren Zeki geriye çıkardı, Okay'ın vuruşu az farkla dışarıya çıktı. İlk yarıda Trabzonspor pozisyona girmekte zorlandı. Bordo-mavililer ikinci yarıya fırtına gibi başladı... 49'da Trabzonspor çok net iki pozisyondan yararlanamadı. Castillo'nun şutunda ceza alanında Suk'a çarpan top Bero'nun önünde kaldı. Bero'nun vuruşunu Fatih çıkardı, açılan topu bu kez Suk kaleye gönderdi, Fatih yine harika bir kurtarış yaptı.

KAPTAN ONUR DA YÜZDE 100'Ü KURTARDI
50'de ceza alanı dışından Okay'ın aşırtmasını Fatih yine çok iyi çıkardı. 1 dakika sonra Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda Okay topu kaleye göndermek istedi, savunmaya çarpan top kaleye giderken Douglao topu çizgiden çıkardı. 55'te Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Suk topu indirdi, Bero'nun şutu direğin dibinden dışarı çıktı. 59'da Castillo, Fatih ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci yine gole izin vermedi. 75'te N'Doye vurdu... Fatih çıkardı. 80'de Mervan altı pastan vurdu. Onur yüzde 100'ü kurtardı.

TRABZONSPOR'U TEK BAŞINA DURDURAN ADAM!
Akhisar Belediye kalecisi Fatih Öztürk dün kalesinde devleşti... Trabzon'a karşı öyle bir performans sergiledi ki Süper Lig'de yakın zamanda bir maçta böylesine kurtarışlar izlenmedi.

GEÇİT YOK!
10 gol girişiminde kalesinde devleşen Fatih, Trabzonspor forvetlerine, 'Geçit yok' derken takımına 1 puan kazardıran isim oldu.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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