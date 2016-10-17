Fenerbahçe'de büyük operasyon





Fenerbahçe'de geride kalan 7 haftada alınan kötü sonuçlar moralleri iyice bozarken, Alanyaspor beraberliği bardağı taşıran son damla oldu. Dün akşam yöneticileri 'Acil toplantı' mesajıyla çağıran Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaklaşık iki saat süren dev zirvede radikal kararlar aldı. Öncelikle "Benden iyisini bulurlarsa getirsinler" diyerek rest çeken Dick Advocaat'ın durumunu değerlendiren yönetim, Hollandalı hocanın yerine düşündüğü Aykut Kocaman ismini masaya yatırdı. Takımda da ciddi bir revizyon yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, bazı isimleri kadro dışı bırakacak ve ciddi para cezaları kesecek. İşte toplantıda alınan kararlar:

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1- ADVOCAAT SERT BİR DİLLE UYARILACAK

Alanyaspor maçı sonrası rest çeken Dick Advocaat'a "Benden daha iyisini bulurlarsa getirsinler" laflarının hesabı sorulacak. Başkan Aziz Yıldırım, Hollandalı hocaya "Sansasyonel konuşmalar yapma. Yapacaksan çekip git" talimatını verecek.

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2- KOCAMAN İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Advocaat'ın takımı yönetiminden ve tavırlarından rahatsız olan Fenerbahçe yönetimi, eski teknik direktörü Aykut Kocaman için de düğmeye bastı. Konya'yı çalıştıran tecrübeli hocayla temasa geçecek olan yönetim tecrübeli hocaya "Hazır ol" diyecek.

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3- ÜÇ OYUNCU KADRO DIŞI BIRAKILACAK

Sarı-lacivertli yönetim, beklentileri karşılayamayan üç oyuncu ile yolları ayırmaya karar verdi. Miroslav Stoch, Aatif ve Roman Neustadter'in kadro dışı bırakılması gündemde. Ocak ayında bu oyuncuların gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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4- BİRÇOK İSME PARA CEZASI KESİLECEK

Takım içindeki disiplinsiz tavırları da ele alan Fenerbahçe yönetimi birçok isme para cezası kesecek. Özellikle hakemlerle gereksiz yere tartışan Volkan Şen, Volkan Demirel ve Alper Potuk ile saha içinde hocayla takışan Emenike'ye ceza gelmesi gündemde.