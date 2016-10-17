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Eskişehir evinde Giresun’u yıktı

Eskişehir evinde Giresun’u yıktı
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, evinde Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü tecrübeli golcü Semih Şentürk kaydetti. Es-Es iki hafta sonra 3 puanla tanıştı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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