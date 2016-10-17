Bu Fener hasta eder

Fener yine kayıp... Kadıköy'de AytemizAlanyaspor'u konuk eden Sarı-Lacivertlilerrakibiyle 1-1 berabere kaldı.Kötü gidişatı sürdüren Fenerbahçe böylece zirvenin8 puan gerisinde kaldı... Maçın ilk dakikasıiçinde Fenerbahçe, Emenike ile gole çok yaklaştı.Nijeryalı forvet, ceza sahası köşesinden yerdenbir şut çıkardı. Kaleci Zlamal, uzak köşeyegiden topu son anda kornere çeldi. 12. dakikadaCandeias'ın bekletmeden plase vuruşunda, kaleciVolkan topu son anda kornere tokatladı.
TOPAL'DAN HARİKA BİR GOL
31. dakikada Abdoulaye Ba ceza sahasında çok iyi yükselip topa kafayı vurdu. Volkan Demirel son anda topun filelerle buluşmasını engelledi. 36. dakikada Fenerbahçe öne geçti. MehmetTopal, Omeruo'dan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0. 45. dakikada soldan ceza alanına sokulan Volkan Şen'in vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.
CANDEIAS HERKESİ ŞOK ETTİ
59. dakikada soldan ceza sahasına sokulan N'Sakala, yerden ortasını yaptı. Candeias altıpas gerisinde yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi. 82. dakikada Volkan Şen rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fakat şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince araya defans girdi. 86. dakikada Sackey ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı. 90+3. dakikada Skrtel, kafa vuruşunu yaptı ancak top üst ağlarda kalınca maç 1-1 sona erdi.
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