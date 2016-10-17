Başakşehir’e Konya freni

Medipol Başakşehir öne geçtiği maçta AtikerKonya ile 1-1 berabere kaldı ve averajla zirvedeki yerini korudu. 21. dakikada orta sahada topla buluşan Meha'nın rakibini geçerek kaleyi karşıdan gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı. 26. dakikada Mossoro'nın sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Mehmet Batdal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
BAŞAKŞEHİR'İN SEVİNCİ 2 DAKİKA SÜRDÜ Karşılaşmanın 77. dakikasında Medipol Başakşehir, Mehmet Batdal'ın golüyle öne geçti. Atiker Konyaspor ceza alanına yerden gönderilen top, savunmadan sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Batdal, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelerle buluşturdu: 1-0. 79. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında Bajic, meşin yuvarlağa gelişine vurdu ve takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1
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