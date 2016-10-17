  1. Kadıköy artık cehennem değil
  2. 7. haftanın kapanışı: Antalya-Ç.Rize

Başakşehir: 5 Beşiktaş: 4 : 1

Beşiktaş’ın 4, Medipol Başakşehir’in 5 gol attığı Aytemiz Alanyaspor’a Fener 1 golü zor attı. Pozisyon bulmakta da zorlandı.

Başakşehir: 5 Beşiktaş: 4 Fenerbahçe: 1
Haftalar geçiyor ama Fenerbahçe'de işler yoluna girmek bir yana daha da kötüye gidiyor. Alanya önünde beklenmedik bir puan kaybına uğrayan Fenerbahçe'de taraftarı en çok kahreden şeylerden bir tanesi ise ortaya konan kötü futbol oldu. Ligin yeni takımı Alanyaspor'a Beşiktaş 4, Medipol Başakşehir ise 5 gol atarak ciddi bir üstünlük sağlamış ve kolay bir şekilde galibiyet almıştı. Ama Fenerbahçe dün, pozisyon bulmakta zorlandığı, organize hücum geliştiremediği karşılaşmada 1 golü zor attı. Golü bulan ise ise ön libero Mehmet Topal oldu. Sarı-Lacivertli forvet hattı ise saç-baş yoldurdu.


EMENİKE İÇİN PENALTI İSYANI
Maçın 14. dakikasında Emenike Omeruo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem hocaları penaltı yok derken Rıdvan Dilmen hareketin penaltı olduğunu söyledi.
Etiketler:
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar