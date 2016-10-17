Başakşehir: 5 Beşiktaş: 4 Fenerbahçe: 1

Haftalar geçiyor ama Fenerbahçe'deişler yoluna girmek bir yana daha da kötüye gidiyor.Alanya önünde beklenmedik bir puankaybına uğrayan Fenerbahçe'de taraftarı ençok kahreden şeylerden bir tanesi ise ortayakonan kötü futbol oldu. Ligin yeni takımı Alanyaspor'aBeşiktaş 4, Medipol Başakşehir ise5 gol atarak ciddi bir üstünlük sağlamışve kolaybir şekilde galibiyet almıştı. Ama Fenerbahçedün, pozisyon bulmakta zorlandığı, organizehücum geliştiremediği karşılaşmada 1 golüzor attı. Golü bulan ise ise ön libero MehmetTopal oldu. Sarı-Lacivertli forvet hattıise saç-baş yoldurdu.
EMENİKE İÇİNPENALTI İSYANI Maçın 14. dakikasında Emenike Omeruo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem hocaları penaltı yok derken Rıdvan Dilmen hareketin penaltı olduğunu söyledi.
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