Başakşehir: 5 Beşiktaş: 4 Fenerbahçe: 1

Haftalar geçiyor ama Fenerbahçe'de işler yoluna girmek bir yana daha da kötüye gidiyor. Alanya önünde beklenmedik bir puan kaybına uğrayan Fenerbahçe'de taraftarı en çok kahreden şeylerden bir tanesi ise ortaya konan kötü futbol oldu. Ligin yeni takımı Alanyaspor'a Beşiktaş 4, Medipol Başakşehir ise 5 gol atarak ciddi bir üstünlük sağlamış ve kolay bir şekilde galibiyet almıştı. Ama Fenerbahçe dün, pozisyon bulmakta zorlandığı, organize hücum geliştiremediği karşılaşmada 1 golü zor attı. Golü bulan ise ise ön libero Mehmet Topal oldu. Sarı-Lacivertli forvet hattı ise saç-baş yoldurdu.





EMENİKE İÇİN PENALTI İSYANI

Maçın 14. dakikasında Emenike Omeruo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem hocaları penaltı yok derken Rıdvan Dilmen hareketin penaltı olduğunu söyledi.