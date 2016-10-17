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39 şut var ama gol yok

14, Osmanlı 25 kez kaleye şut attı. Ama Bursa’da gol sesi çıkmadı

39 şut var ama gol yok
Süper Lig'de -Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Son derece tempolu ve çekişmeli geçen maçta konuk ekip Osmanlıspor 25, Bursaspor ise 14 kez kaleye şut çekti. Ancak böyle bir istetistiğe rağmen 90 dakikalık mücadelede gol sesi çıkmadı. Her iki takım kalecisi ide hata yapmadan maçı tamamladı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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