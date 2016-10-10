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Oynatmak risk olur

Kulüp doktorları Lens’in Alanya maçında oynamasını riskli buldu

Oynatmak risk olur
Dick Advocaat'ın Alanyaspor maçına yetiştirilmesini sitdeğini Lens için kulüp doktorları umutlu konuşmadı. Hollandalı futbolcunun Alanya maçında forma giymesinin risk teşkil edeceği en erken Manschester United maçı kadrosunda yer alabileceği Advocaat'a iletildi.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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