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: Devamı Fener’de

Moussa Sow: Devamı Fener’de
Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow en son 17 Kasım 2015'te giydiği Senegal formasına yaklaşık bir yıl sonra kavuştu. Ülkesinin Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Yeşil Burun'u 2-0 yendiği maçta 76. dakikada Konate'nin yerine oyuna giren Sow, 3 dakika sonra golünü attı ve skoru 2-0'e getirdi. Sow bu golün kendisi için önemli olduğunu söyledi.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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