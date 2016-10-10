Moussa Sow: Devamı Fener’de

Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow en son 17 Kasım 2015'te giydiği Senegal formasına yaklaşık bir yıl sonra kavuştu. Ülkesinin Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Yeşil Burun'u 2-0 yendiği maçta 76. dakikada Konate'nin yerine oyuna giren Sow, 3 dakika sonra golünü attı ve skoru 2-0'e getirdi. Sow bu golün kendisi için önemli olduğunu söyledi.