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‘FatihTerimson!

Fatih hoca maça 4-6-0 taktiğiyle başladı. Oyun ve skor sonrası sosyal medya yıkıldı

‘FatihTerimson!
A Milli Futbol Takımımız, İzlanda maçına 4-6-0 taktiğiyle çıktı... Yani forvetsiz oynadık. Fatih hoca daha maç başlamadan eleştiri oklarının hedefi oldu. İzlanda'ya kaybedince vatandaşlarımız sosyal medyadan Fatih hocayı eleştirdi.

​DÜNYA GÜNDEMİNDE YER ALDI
İmparator'un eleştirilmesi sonrasında sosyal medyada 'FatihTerimson' TT oldu. FatihTerimson' Dünya Gündemi'nde bile ilk sıralarda yer aldı. Vatandaşlarımız, Terim'in maça forvetsiz çıkmasının yanı sıra oynanan futboldan da rahatsızlık duydu. Atılan mesajlardan bazıları: "FatihTerimson mu Ardason mu! Dramatikson", "İzlanda'nın en iyi oyuncusu FatihTerimson!"
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