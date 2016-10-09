A Milli Futbol Takımımız, İzlanda maçına 4-6-0 taktiğiyle çıktı... Yani forvetsiz oynadık. Fatih hoca daha maç başlamadan eleştiri oklarının hedefi oldu. İzlanda'ya kaybedince vatandaşlarımız sosyal medyadan Fatih hocayı eleştirdi.
DÜNYA GÜNDEMİNDE YER ALDI
İmparator'un eleştirilmesi sonrasında sosyal medyada 'FatihTerimson' TT oldu. FatihTerimson'Dünya Gündemi'nde bile ilk sıralarda yeraldı. Vatandaşlarımız, Terim'in maça forvetsiz çıkmasının yanı sıra oynanan futboldan da rahatsızlık duydu. Atılan mesajlardan bazıları: "FatihTerimsonmu Ardason mu! Dramatikson", "İzlanda'nın en iyi oyuncusu FatihTerimson!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.