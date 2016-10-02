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Galatasaray-Antalyaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Galatasaray-Antalyaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Arena'da saat 16.00'da başlayan ve Lig TV'den canlı yayınlanan karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetiyor.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren

Antalyaspor: Fornezzi, Celutska, Chico, Diego, Motta, Yekta, Danilo, Zeki, Charles, Serdar, Deniz
  • 02 Ekim 2016, Pazar 16:43
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