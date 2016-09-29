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2’yi atmamız gerekirdi

Maçın ardından konuşan , “2. yarıda baskımız ve pozisyonlarımız vardı. Bu anda golü yedik. Golü atıp farkı 2’ye çıkarmamız gerekirdi. İyi mücadele ettik. Kazansak büyük avantaj olurdu” dedi.

2’yi atmamız gerekirdi
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile Vodafone Arena'da 11 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş, maç sonunda üzgündü. Futbolcularının iye mücadele ettiğini altını çizen Güneş, "Quaresma'nın attığı golle moral üstünlüğünü de ele geçirdik. 2. yarıda istediğimiz tempoyu ve pozisyonları bulduk. Golü aradığımız anda kalemizde gol gördük. Böyle maçmarda 2'yi bulmamız gerekirdi ama olmadı. Maçın geneline baktığımızda galibiyete yakın olan ve hakeden taraf bizdik. Napoli'nin de kazandıgını haftada biz de kazansaydık grupta çok büyük avantaj yakalayacaktık. Ama başaramadık" dedi.

FİZİKSEL DÜŞÜŞ YAŞAMADIK
Takımda fiziksel anlamda bir düşüş olmadığını da belirten Güneş, "Maçın uzatma anlarında bile üst üste kornerlerle gol arayan taraftık. Aboubakar bugün 11'deydi ve oyunda kaldığı sürece çok iyi mücadele etti. Ben takımda kötü diyebileceğim bir oyuncu görmedim" dedi.

QUARESMA: İNANAMIYORUM
Maçın ardından konuşan Ricardo Quaresma ise aldıkları sonuca inanamadığını söyledi. Portekizli futbolcu, "Oyunda tüm insiyatif bizdeydi. Ama skor tabelasında 1-1 yazıyor. Gerçekten çok üzgünüm. Kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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