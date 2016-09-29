2’yi atmamız gerekirdi

Maçın ardından konuşan Şenol Güneş, “2. yarıda baskımız ve pozisyonlarımız vardı. Bu anda golü yedik. Golü atıp farkı 2’ye çıkarmamız gerekirdi. İyi mücadele ettik. Kazansak büyük avantaj olurdu” dedi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaDinamo Kiev ile Vodafone Arena'da11 berabere kalan Beşiktaş'ta teknikpatron Şenol Güneş, maç sonunda üzgündü.Futbolcularının iye mücadele ettiğini altınıçizen Güneş, "Quaresma'nın attığı gollemoral üstünlüğünü de ele geçirdik. 2. yarıdaistediğimiz tempoyu ve pozisyonlarıbulduk. Golü aradığımız anda kalemizdegol gördük. Böyle maçmarda 2'yi bulmamızgerekirdi ama olmadı. Maçın genelinebaktığımızda galibiyete yakın olanve hakeden taraf bizdik. Napoli'nin dekazandıgını haftada biz de kazansaydıkgrupta çok büyük avantaj yakalayacaktık.Ama başaramadık" dedi.
FİZİKSEL DÜŞÜŞ YAŞAMADIK
Takımda fiziksel anlamda bir düşüş olmadığını da belirten Güneş, "Maçın uzatmaanlarında bile üst üste kornerlerlegol arayan taraftık. Aboubakar bugün11'deydi ve oyunda kaldığı sürece çokiyi mücadele etti. Ben takımda kötü diyebileceğimbir oyuncu görmedim" dedi.
QUARESMA: İNANAMIYORUM
Maçın ardından konuşan Ricardo Quaresmaise aldıkları sonuca inanamadığını söyledi.Portekizli futbolcu, "Oyunda tüm insiyatifbizdeydi. Ama skor tabelasında 1-1yazıyor. Gerçekten çok üzgünüm. Kazanmamızgereken bir maçtı" dedi.
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