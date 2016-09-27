Van Persie bitmiş

BİZ DE BUNU YAŞADIK
Sezon başından bu yana sakatlığı bir türlü düzelmeyen, forma giyse bile beklentilerin çok altında kalan 33 yaşındaki Hollandalı yıldızla ilgili ünlü futbol adamı Metin Tekin'den flaş bir yorum geldi. Van Persie'nin artık futbola veda etmeye hazırlandığını öne süren Tekin, "Van Persie'nin oynamaması, hazır olmama değil! Futbolla yavaş yavaş vedalaşıyor. Bu formda olsa meselesi de değil, futbola veda etme meselesi. Futbola bir günde değil, böyle böyle veda edersin. Hepimiz bu süreçleri yaşadık" dedi. Tekin'in Van Persie yorumu, sosyal medyada da büyük ses getirdi. Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı, Hollandalı forvetin artık takıma faydalı olamayacağı görüşünü savunuyor. TAKVİM'in usta yazarı ve Türk futbolunun unutulmaz golcüsü Oktay Derelioğlu da Van Persie'nin eski haline gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.
AŞAĞIYA ÇEKİYOR
Derelioğlu, "Artık vücudunun bir bölgesinde onu tutan bir şey var. Sürekli onu aşağıya çekiyor" dedi. Fenerbahçe'nin efsane yıldızlarından İlker Yağcıoğlu ise "Van Persie sakatlığı atlatırsa eski günlerine döner" ifadesini kullandı.
OKTAY DERELİOĞLU: VÜCUDU ARTIK "FUTBOLU BIRAKALIM" DİYOR!
Van Persie, Türkiye'ye geleli 1.5 yıl oldu. Normal bir futbolcunun bu kadar zamanda hazır hale gelememesi, kondisyon yakalayamaması söz konusu olamaz. Van Persie'nin vücudunun belli bir bölgesinde onu tutan bir şey var. Bu onu sürekli aşağıya çekiyor. Van Persie'nin vücudu artık sinyal veriyor. "Ben futbolu bırakmam gerek" diyor. Evet kariyeri, adı çok büyük kabul. Benim de kariyerim büyük ama artık futbol oynayamıyorum!
İLKER YAĞCIOĞLU: SAKATLIKTAN KURTULURSA ESKİ GÜNLERİNE DÖNER
Van Persie 33 yaşında. Bu yaşta bir oyuncunun da vücudunun futbola vedası söz konusu değildir. Van Persie'nin şu anda yaşadığı sakatlık ile ilgili bir problem var. Eğer sakatlığını atlatırsa eski günlerine dönebilir. Bu nedenle Metin Tekin'le aynı fikirde değilim. Advocaat'ın onu kadroya almaması da çok doğru. Çünkü önce sakatlığını tamamen atlatmalı. Tamamen sağlıklı hale geldikten sonra yavaş yavaş, 10- 20 dakika oynamalı.
FEYENOORD'A YOK OSMANLI'YA BELKİ
Ağrıları tam olarak geçmeyen Van Persie perşembe günü eski takımı Feyenoord'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. RVP'nin hafta sonu Osmanlı önünde oynaması da şüpheli.
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