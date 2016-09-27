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Kanarya’ya Eriksson Kartal’a Zwayer

UEFA, Avrupa’da ülkemizi temsil eden 4 takımımızın bu hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Kanarya’ya Eriksson Kartal’a Zwayer
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz 'ın, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile yarın İstanbul'da oynayacağı maçın hakemleri açıklandı. Karşılaşmayı Alman Felix Zwayer yönetecek. Avrupa Ligi'nde 'nin perşembe günü Feyenoord'u konuk edeceği A Grubu karşılaşmasını ise İsveçli Jonas Eriksson yönetecek. Zürih-Osmanlıspor karşılaşmasına Rus Aleksei Eskov, Genk-Atiker Konyaspor maçına da Macar Istvan Vad'ın atandığı açıklandı.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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