Kanarya’ya Eriksson Kartal’a Zwayer

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile yarın İstanbul'da oynayacağı maçın hakemleri açıklandı. Karşılaşmayı Alman Felix Zwayer yönetecek. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin perşembe günü Feyenoord'u konuk edeceği A Grubu karşılaşmasını ise İsveçli Jonas Eriksson yönetecek. Zürih-Osmanlıspor karşılaşmasına Rus Aleksei Eskov, Genk-Atiker Konyaspor maçına da Macar Istvan Vad'ın atandığı açıklandı.
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