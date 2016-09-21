Mahmut uslu’ya ince mesaj

Fikret Orman BJK TV'ye konuştu. F.Bahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'nun, "TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyor" sözlerini cevaplandıran Orman, "Şu açıdan sevindim. Galatasaray ile maç yapacağız ve bir F.Bahçe yöneticisinin G.Saray tarafında hareket etmesine sevindim. Aralarındaki dostluk pekişir" cevabını verdi.



MAÇI KAZANACAĞIZ

G.Saray ile oynayacakları maça da değinen Orman, "Taraftarımız ile buluşup maçı kazanacağız. G.Saray taraftarlarına ayrılan biletleri G.Saray kulübüne vereceğiz. Satışı onlar yapacak. Taraftarımızla bütünleşmemizi sağlayacak leni bir organizasyonumuz var. Bu bir sürpriz olacak. Bütün futbolseverlerin beğeneceğini düşünüyorum. Skor tahmini yapmak istemiyorum. Beşiktaş'ın kazanacağını söylemek karşı taraf için motivasyon kaynağı olur" dedi.