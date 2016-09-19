  1. Bu Beşiktaş’ı kim durduracak

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, Süper Lig'in kapanış mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa - Fenerbahçe
Ligde ilk üç haftada 2 yenilgi, 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabilen , Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 'nın konuğu oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Karşılaşma Lig TV'den canlı olarak yayınlanıyor.



KASIMPAŞA: Ramazan, Otigba, Bozhikov, Tarouco, Veysel, Popov, Etoundi, Pavelka, Andre Castro, Tunay, Adem Büyük

FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan, Lens, Volkan Şen, Emenike.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 19:04
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