Kasımpaşa - Fenerbahçe

Ligde ilk üç haftada 2 yenilgi, 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabilen Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Karşılaşma Lig TV'den canlı olarak yayınlanıyor.
KASIMPAŞA: Ramazan, Otigba, Bozhikov, Tarouco, Veysel, Popov, Etoundi, Pavelka, Andre Castro, Tunay, Adem Büyük
FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan, Lens, Volkan Şen, Emenike.
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