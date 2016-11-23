Gülben inadı

İki yıllık eşi Erhan Çelik'in itirazına rağmen MahsunKırmızıgül'ün yeni filmindeoynayan ve bu hamlesi evliliğinemal olan Gülben Ergen'in inadıbitmiyor! Filmde Kırmızıgül'lebaşrolü paylaşan Ergen, öncekigün 'Vezir Parmağı' isimli filmdenpaylaştığı bir kareyle eşi ErhanÇelik'e "Kararımdandönmem" mesajı verdi.
Şu an 3 çocuğuylaAmerika'da bulunansanatçının bu paylaşımıise "Evliliği yerinekariyerini seçenGülben'den nispetfotoğrafı" şeklindeyorumlandı. Öteyandan GülbenErgen'in bu filmde rolalmasına hayranları da"Keşke Mahsun'unprojesiyle sinemayadönmeseydin"yorumları yağdırdı.
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