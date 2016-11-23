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Gülben inadı

Gülben inadı
İki yıllık eşi 'in itirazına rağmen Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filminde oynayan ve bu hamlesi evliliğine mal olan Gülben Ergen'in inadı bitmiyor! Filmde Kırmızıgül'le başrolü paylaşan Ergen, önceki gün 'Vezir Parmağı' isimli filmden paylaştığı bir kareyle eşi Erhan Çelik'e "Kararımdan dönmem" mesajı verdi.

Şu an 3 çocuğuyla Amerika'da bulunan sanatçının bu paylaşımı ise "Evliliği yerine kariyerini seçen Gülben'den nispet fotoğrafı" şeklinde yorumlandı. Öte yandan Gülben Ergen'in bu filmde rol almasına hayranları da "Keşke Mahsun'un projesiyle sinemaya dönmeseydin" yorumları yağdırdı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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