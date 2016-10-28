Dev yapım vizyonda

350 SALONDA GÖSTERİMDE
Bugün vizyona giren 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi'nin gösterimine katılanlar, gözyaşlarını tutamadı. 178 dakika süren film, Türkiye genelinde 350 salonda gösterimde olacak. 6. yüzyılda Hz. Muhammed'in doğumu ile başlayan filmin oyuncu seçimleri, 1 yıllık süreçte titizlikle yapıldı. Bugüne kadar çekilen en iddialı projelerden olan 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi'nin yönetmenliğini İranlı Majid Majidi yaptı. Sareh Bayat, Mohsen Tanabandeh ve Mina Sadati'nin yer aldığı film, sinema salonuna giden herkese duygu seli yaşatacak.
30 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE
Film, 2 yıllık uzun bir araştırmadan sonra 5 yıllık bir çekimle tamamlandı. Film için özel teknikle Mekke ve Medine detayları hazırlandı. Platoların hazırlanması 3 yıl sürdü. Proje için 30 milyon dolar harcandı. Çekimleri 1 yıl, post prodüksiyonu 2 yıl süren proje için İran'ın Horasan şehrinin güneyindeki Allahyar Köyü'ne, o dönemin Mekke'sini tefsir eden özel bir set kuruldu.
FİLMİN KONUSU
Bugün vizyona giren filmde, altıncı yüzyılda Mekke'de Hz. Muhammed'in doğumu ile başlayan ve 12 yaşına kadar devam eden süreç anlatılıyor. 'Çağrı' filminin ardından İslam dünyasına ışık tutması beklenen film, 2015'te tamamlandı.
Beş yıllık tenik hazırlıkların ardından tamamlanan film, görsel bir şölen sunuyor. Özellikle Ebrehe'nin filleriyle Mekke'ye doğru yola çıkmasının ardından ordusunun ebabil kuşları tarafından yok edildiği sahne ise herkesi derinden etkiledi...
ÇAĞRI'YI GEÇECEK
Filmi izlerken 3-4 yerde gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Prof. Dr. Hatipoğlu, "Eleştirilerimiz dikkate alınırsa serinin devam filmi olacak proje, 'Çağrı' filmini aşacaktır" dedi. Ünlü profesör, ekledi:
"Peygamber Efendimiz'in eli, saçı görünüyor. Görülmeli mi, görülmemeli mi; o tartışılabilir. Hz. Muhammed'in çocukluğunun flimde çok iyi gösterildiğini düşünüyorum. Keşke bu film, her şeyiyle Türkiye'de çekilmiş olsaydı."
WİLMA ÖVGÜ YAĞDIRDI
Bir süre önce Türk vatandaşı olan Alman Wilma Elles, filmle ilgili şöyle konuştu: "Hazreti Muhammed'in hayatını daha önce araştırmıştım. Böyle bir film çekildiği için ben çok mutluyum. Bence bu film çok iyi araştırılmış. Bütün detaylara herkes çok dikkat etmeli. İslam adına hepimiz çok şey öğreneceğiz.''
Esra Erol da galadaydı.
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