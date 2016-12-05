Yol Durumu
  1. Yurt müdürü tutuklandı!
  2. Angus firarda!

Tam 110 kilo!

Tam 110 kilo!
Amatör , dün Manisa'da Gediz Nehri üzerindeki Demirköprü Barajı'na avlanmaya gitti. Şansı rast giden balıkçı, tam 110 kilogramlık 2.5 metre uzunluğundaki yayın balığı yakaladı! Dev balığı karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından balıkla fotoğraf çektirmeye başladı. İlçede bir balıkçı dükkanında satışa sunulan balığın kilosunun 20 liradan satıldığı belirtildi. Balıkçı İbrahim Hemitli, balıkçıların kendisine zaman zaman 50-60 kilogram balıklar getirildiğini ancak bu büyüklükteki bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.
Etiketler: ,
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar