Tam 110 kilo!

Amatör balıkçıHüseyin Uslu, dün Manisa'da Gediz Nehri üzerindeki Demirköprü Barajı'na avlanmaya gitti. Şansı rast giden balıkçı, tam 110kilogramlık 2.5 metre uzunluğundakiyayın balığı yakaladı! Dev balığı karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından balıkla fotoğraf çektirmeye başladı. İlçede bir balıkçı dükkanında satışa sunulan balığın kilosunun 20 liradan satıldığı belirtildi. Balıkçı İbrahim Hemitli, balıkçıların kendisine zaman zaman 50-60 kilogram balıklar getirildiğini ancak bu büyüklükteki bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.
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