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Neredesin Yasin

Evlerinin önünde oynarken kaybolan 7 yaşındaki Yasin’den 8 aydır haber çıkmaması ailesini perişan etti. Gözü yaşlı baba, ‘8 ay bize 8 yıl gibi geldi. Bulun artık oğlumu’d edi

Neredesin Yasin
Konya'nın Akören İlçesi'nde evlerinin önünde oynarken kaybolan Yasin Şahin'den 8 aydır haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, "8 aydır oğlumdan haber yok. Geçen 8 ay, bize 8 yıl gibi geldi. Artık bir sonuç alınsın. Evladım bulunsun" diye haykırdı. Belkuyu Mahallesi'nde oturan 4 çocuklu Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, geçen 4 Nisan günü okuldan geldikten sonra evlerinin önünde kayboldu.

ÇALIŞMALAR SONLANDI
Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarında havadan askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracılığıyla, karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi. Ancak, Yasin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan çalışmalar sonuçsuz kalınca aramalara son verildi. Oğlunun oyuncak arabasına bakıp gözyaşı döken anne Ümmü Şahin, yetkililere "Oğlumu bulup bana getirin" diye seslendi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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