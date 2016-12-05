Neredesin Yasin

Konya'nın Akören İlçesi'nde evlerinin önünde oynarken kaybolan Yasin Şahin'den 8 aydır haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, "8aydır oğlumdan haber yok.Geçen 8 ay, bize 8 yıl gibi geldi.Artık bir sonuç alınsın. Evladımbulunsun" diye haykırdı. Belkuyu Mahallesi'nde oturan 4 çocuklu Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, geçen 4 Nisan günü okuldan geldikten sonra evlerinin önünde kayboldu.
ÇALIŞMALAR SONLANDI
Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarında havadan askeri helikopter veAFAD'ın insansız hava aracılığıyla, karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi. Ancak, Yasin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan çalışmalar sonuçsuz kalınca aramalara son verildi. Oğlunun oyuncak arabasına bakıp gözyaşı döken anne Ümmü Şahin, yetkililere "Oğlumu bulup bana getirin" diye seslendi.
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