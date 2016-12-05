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Kurbanov: Rus uçağı İncirlik’ten düşürüldü

Kurbanov: Rus uçağı İncirlik’ten düşürüldü
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi Ruslan Kurbanov, 24 Kasım 2015'te Suriye sınırında düşürülen Su-24 jetine ilişkin önemli bilgiler verdi. Kurbanov, uçak krizinin nedeni olarak terör örgütü FETÖ'ye dikkat çekti: "Bu örgüt fiiliyatta CIA'in bir ajan ağı. On yıllardır devlete sızdılar. Fetullah Gülen'in ABD'de oturma izni almasına CIA ajanları yardımcı oldu. 24 Kasım'da Rus uçağını kim düşürdü, kim bu emri verdi? Bu talimatı ne Cumhurbaşkanı ne de Başbakan verdi. Bu talimatı İncirlik Üssünde nöbetçi olan bir albay verdi. Fiiliyatta da bu albay Fetullah Gülen'in adamıydı. ve Türkiye'nin arasını bozmaya çalıştılar."
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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