Kurbanov: Rus uçağı İncirlik’ten düşürüldü

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi RuslanKurbanov, 24 Kasım 2015'te Suriye sınırında düşürülen Su-24jetine ilişkin önemli bilgiler verdi. Kurbanov, uçak krizinin nedeni olarak terörörgütü FETÖ'ye dikkat çekti: "Bu örgüt fiiliyatta CIA'in bir ajan ağı. On yıllardır devlete sızdılar. Fetullah Gülen'in ABD'de oturmaizni almasına CIA ajanları yardımcıoldu. 24 Kasım'da Rus uçağını kim düşürdü, kim bu emri verdi? Bu talimatı ne Cumhurbaşkanıne de Başbakan verdi. Butalimatı İncirlik Üssünde nöbetçi olanbir albay verdi. Fiiliyatta da bu albayFetullah Gülen'in adamıydı. Rusya ve Türkiye'nin arasını bozmaya çalıştılar."
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