FETÖ’nün firarileri 10 farklı ülkede

ÖRGÜT FİNANSMANI
Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden, eski Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek ve Talip Büyük'ün İngiltere'de, Nejdet Başaran'ın Hollanda'da, Cemil Koca'nın Togo'da, Hamdullah Bayram Öztürk'ün Brezilya'da, Mehmet Ali Büyükçelebi, Ahmet Kurucan ve Ahmet Kara'nın ABD'de, Ahmet Şahinalp ve Mehmet Ali Şengül'ün ise Almanya'da bulundukları tespit edildi. FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, firari sanıkların bulundukları ülkelerin adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi düzenlendi.
- İadesi talep edilen sanıklardan Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireyleri hakkında, "terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve terörizmi finanse etmek" suçlarından soruşturma bulunuyor.
KPSS HIRSIZLIĞI SANIĞI
- FETÖ'nün "Almanya imamı" Şahinalp'in 2014'te, "Hollanda imamı" olduğu iddia edilen Başaran'ın ise 2013'te yurtdışına kaçtığı belirtiliyor.
- Firari sanık Cemil Koca'nın FETÖ'nün "Ankara imamı" olduğu belirtiliyor. KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davanın da sanıkları arasında bulunan Koca'nın, Ankara'daki FETÖ okullardan sorumlu olduğu ve 2014'e kadar "Ankara il imamı" olarak iş adamlarından "himmet" adı altında yüklü miktarda para topladığı ifade ediliyor.
MİT İMAMLARI ONA BAĞLIYDI
- FETÖ çatı iddianamesinde Talip Büyük'ün "Kuzey Irak ve Ortadoğu imamı" olduğu ve örgütün finansmanında kilit rol oynadığı kaydediliyor.
- Hamdullah Bayram Öztürk'ün "Molla" ve "Brezilya imamı" olduğuna yer verilen iddianamede, Kurucan'ın ise Fetullah Gülen'den sonra örgüt için lider adayları arasında gösterildiği, Gülen'in yeğeniyle evli olduğu ve örgüt adına "Molla" olarak faaliyet yürüttüğü bildiriliyor.
- İddianamede sanık Ahmet Kara'nın ise örgüt içinde "tayin heyeti üyesi" olduğu ve "bir dönem örgütün mahrem hizmetlerden saydığı TSK, Emniyet ve MİT'in imamlarının" kendisine bağlı olarak görev yaptığı belirtiliyor.
- Sanık Mehmet Ali Büyükçelebi'nin sorumluluk alanının Ankara "imamlığı" ile başladığı, Eskişehir ve İzmir "imamlıkları" yaptıktan sonra "tayin heyeti" içerisinde faaliyet yürüttüğüne yer verilen iddianamede, Mehmet Ali Şengül'ün ise "istişare heyeti üyesi" olarak görev yaptığı kaydediliyor.
SABAH
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