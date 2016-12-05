MOBİLYALAR FETÖ'CÜ MARKADAN
Üniversiteyi devralan BTÜ Rektörlüğü, A Blok'un 4. katında bulunan ve iki asansörden birinin sadece özel kartı bulunanları çıkardığı özel kat ile karşılaştı. Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerinde kurulan, süit odaları bulunan, toplantı ve dinlenme salonları olan, her tarafı tavandaki mimarı yapıda bulunan desenlerin işlendiği halılar yaptırılan ve terlik ile gezilen kat, üniversitede tartışma konusu oldu. Mobilya ve halıların KHK ile kapatılan örgüte yakın şirketlerden sağlandığı belirtilen bu salonda, halen aranmakta olan Bursa imamı Cansu Sarıyıldız'ın, FETÖ'nün Paralel Devlet Yapılanması toplantılarını yaptığı ve yurt içi ve dışından çağrılan kişilerin geldiği toplantılarda, 'Himmet' adı altında işadamlarından yüklü miktarda paralar alındığı öne sürüldü.
REKTÖRLÜĞÜN İDARİ KATI OLDU
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, binayı teslim aldıklarında ekstra lüks olarak düşünülmüş böyle bir mekanla karşılaşacaklarını beklemediklerini söyledi. Rektör Karademir, merdiveni olmayan, sadece tek bir asansör ile özel kart taşıyan kişilerin çıkabildiği bu katın kendilerini şaşırttığını açıkladı. Rektör Karademir, "Burada özel toplantılar düzenlenmiş. Ayrıca burada ilk giren kişilere, 'Bu grup oldukça kuvvetliymiş. Ben de katılsam faydasını bulurum' gibi bir algı veriliyor. Mekan artık rektör ve yardımcıların kullanacağı idari bir birim olarak hizmet verecek" diye konuştu.
FETÖ'ye ait yapının özel katındaki toplantı salonu ve odalar hem genişlikleriyle hem de dekorasyonuyla dikkat çekti.
Yeni rektör Arif Karademir, böyle bir yerle karşılaştığı için şaşkınlığını gizleyemedi.
Eski Orhangazi Üniversitesi artık Bursa Teknik Üniversitesi olarak hizmet verecek.
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