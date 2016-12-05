Bravo öğretmenim

Beden Eğitimi öğretmeni Yasin Sepil, 2 yıl önce Erzurum'un Çat İlçesi'ne bağlı Soğukpınar Mahallesi'ne atandı. Alışagelmişyaşamını geride bırakan Sepil,200 haneli köyde bulunan çocuklaraadeta hayatını adadı. Öyle ki genç öğretmen, göreve başlar başlamaz kolları sıvadı. Kent merkezinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, çocukların okula gelmediğini gördü. Bunun sebebini öğrenmek için de okula gelmeyen öğrencilerin kapısını çaldı. Ziyaretlerinde bazı ailelerin çocuklarını hayvanlarının bakımı için okula göndermediğini, bazı öğrencilerin ise okula ısınmadığı için derslere katılmadığını tespit etti. Ancak o geleceğimiz olan bu çocukların hak ettikleri eğitimi almaları için her yolu denedi. Ailelerin desteğiyle öğrencileri müzik ve sporla okula bağladı! Bu yöntemle 50'den fazla çocuğu okullu yapan genç öğretmen, köy halkının da sevgisini kazandı. Eğitim fedaisi, kendi çocuklarından ve kardeşlerinden ayırt etmediği öğrencilerine hem ağabey hem de baba olmayı başardı. Öğrencilere iyi bir gelecek sunmak için uğraştığını söyleyen Sepil, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Öğrencilerden müzik korosu oluşturdum. Ayrıca beden eğitimi derslerinde resmi bir futbol müsabakası nasıl oynanıyorsa, bunu kendi imkanlarımız doğrultusunda çocuklara yaşatıyorum. Öğrenciler bu şekilde farklı bir havaya giriyor. Normal saha içinde olan olayların tümünü köy sahamızda yaşıyoruz."
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