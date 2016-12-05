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Bravo im

, 2 yıl önce ’a atandı. Ailelerin çocuklarını okula göndermediğini öğrenen genç , verdiği mücadele sonucunda anne babaları ikna etmeyi başardı. Herkesin takdirini kazandı!

Bravo öğretmenim
Beden Eğitimi i , 2 yıl önce 'un Çat İlçesi'ne bağlı Soğukpınar Mahallesi'ne atandı. Alışagelmiş yaşamını geride bırakan Sepil, 200 haneli köyde bulunan çocuklara adeta hayatını adadı. Öyle ki genç öğretmen, göreve başlar başlamaz kolları sıvadı. Kent merkezinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, çocukların okula gelmediğini gördü. Bunun sebebini öğrenmek için de okula gelmeyen öğrencilerin kapısını çaldı. Ziyaretlerinde bazı ailelerin çocuklarını hayvanlarının bakımı için okula göndermediğini, bazı öğrencilerin ise okula ısınmadığı için derslere katılmadığını tespit etti. Ancak o geleceğimiz olan bu çocukların hak ettikleri eğitimi almaları için her yolu denedi. Ailelerin desteğiyle öğrencileri müzik ve sporla okula bağladı! Bu yöntemle 50'den fazla çocuğu okullu yapan genç öğretmen, köy halkının da sevgisini kazandı. Eğitim fedaisi, kendi çocuklarından ve kardeşlerinden ayırt etmediği öğrencilerine hem ağabey hem de baba olmayı başardı. Öğrencilere iyi bir gelecek sunmak için uğraştığını söyleyen Sepil, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Öğrencilerden müzik korosu oluşturdum. Ayrıca beden eğitimi derslerinde resmi bir futbol müsabakası nasıl oynanıyorsa, bunu kendi imkanlarımız doğrultusunda çocuklara yaşatıyorum. Öğrenciler bu şekilde farklı bir havaya giriyor. Normal saha içinde olan olayların tümünü köy sahamızda yaşıyoruz."


* Spor ve müzikle okula bağladı
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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