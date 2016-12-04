Tantana rezidans

İstanbul'da yankesicilik türü olan 'tantanacılık' yöntemiyle yüklü miktarda vurgun yapan ve kapkaç olaylarına da karışan 5 kişilik çeteçökertildi. İddiaya göre özellikleFatih ve Aksaray'ı mesken tutançetenin üyeleri bankadan çıkanlarıkurban seçiyordu. 'Kavga ediyor'süsü veren zanlılar çemberealdıkları vatandaşların cüzdanlarınıçalıyordu. Polis, gelen şikayetler üzerine çete üyelerini takibe aldı. Yüklü miktarda para çeken kişileri ve esnafın sık para alışverişi yaptığı noktaları seçen zanlılar, bu yöntemle Mehmet N., Hamdullah S. ve Hüseyin M. isimli üç kişiden 11 bin dolar, 30 bin dolar ile 3 bin dolar çaldı. Ayrıca mağdur Hüseyin M.'yi bıçakladı.
* Fatih'teki turistleri gözüne kestiren zanlılar yakın olsun diye Beyoğlu'ndaki bu dairelerden birini tuttu.
ÇETE LİDERİ ARANIYOR 35 günde 1'i turist beş kişidenyaklaşık 200 bin lira çaldıklarısaptanan çete üyelerinden bazılarınınadresi belirlendi. Ekipleroperasyon için düğmeye bastı.Tantanacıların Beyoğlu'nda birrezidans dairesi kiraladıkları belirlendi.B.D. (17) ile B.A. (18) baskınlayakalandı. Diğer çete üyelerini yakalamaçalışmalarının sürdüğü ve çeteyiyöneten E.G. adlı kişinin de arandığıbelirtildi. Geçmişte İstanbul Emniyeti'ndebenzer suçlardan sabıkasıolan B.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne;B.A. ise Asayiş ŞubeMüdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılarınyaşlarının 17 ile 22 arasında değiştiğiifade edildi. İki çete üyesi, İstanbulEmniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerisonrasında adliyeye sevk edildi vetutuklandı.
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