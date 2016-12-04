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Tantana rezidans

Tantana rezidans
İstanbul'da türü olan 'tantanacılık' yöntemiyle yüklü miktarda vurgun yapan ve kapkaç olaylarına da karışan 5 kişilik çete çökertildi. İddiaya göre özellikle Fatih ve Aksaray'ı mesken tutan çetenin üyeleri bankadan çıkanları kurban seçiyordu. 'Kavga ediyor' süsü veren zanlılar çembere aldıkları vatandaşların cüzdanlarını çalıyordu. Polis, gelen şikayetler üzerine çete üyelerini takibe aldı. Yüklü miktarda para çeken kişileri ve esnafın sık para alışverişi yaptığı noktaları seçen zanlılar, bu yöntemle Mehmet N., Hamdullah S. ve Hüseyin M. isimli üç kişiden 11 bin dolar, 30 bin dolar ile 3 bin dolar çaldı. Ayrıca mağdur Hüseyin M.'yi bıçakladı.


* Fatih'teki turistleri gözüne kestiren zanlılar yakın olsun diye Beyoğlu'ndaki bu dairelerden birini tuttu.

ÇETE LİDERİ ARANIYOR
35 günde 1'i turist beş kişiden yaklaşık 200 bin lira çaldıkları saptanan çete üyelerinden bazılarının adresi belirlendi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. Tantanacıların Beyoğlu'nda bir rezidans dairesi kiraladıkları belirlendi. B.D. (17) ile B.A. (18) baskınla yakalandı. Diğer çete üyelerini yakalama çalışmalarının sürdüğü ve çeteyi yöneten E.G. adlı kişinin de arandığı belirtildi. Geçmişte İstanbul Emniyeti'nde benzer suçlardan sabıkası olan B.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne; B.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların yaşlarının 17 ile 22 arasında değiştiği ifade edildi. İki çete üyesi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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