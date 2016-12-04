Sert kayaya çarptı

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'nde iddiaya göre Eyüp Bahadır P. ayakkabı imalathanesinde çalışan Suriyeli Muhammet Hacı Hasan'dan (28) acilen birisini araması gerektiğini söyleyerek telefonunu istedi. Hasan tanımadığıEyüp Bahadır P.'yetelefonunu verdi. Gençadam P.'nin telefonlakonuşurken aracınabindiğini fark etti.Araca atlayan Muhammet Hasan telefonunu almaya çalıştı. Boğuşma esnasında telefonu bırakmak istemeyen Eyüp Bahadır P. direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki araca çarptı. Kazanın da etkisiyle şok yaşayan hırsız, Hasan tarafından etkisiz hale getirildi. Kaçmaya çalışan Eyüp Bahadır P. polis ekiplerine teslim edildi.
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