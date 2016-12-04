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Sert kayaya çarptı

Suriyeli Muhammet telefonunu çalan hırsızın direksiyonuna yapıştı. yaptı, zanlı yakalandı...

Sert kayaya çarptı
Gaziantep'in İlçesi'nde iddiaya göre Eyüp Bahadır P. ayakkabı imalathanesinde çalışan Suriyeli Muhammet Hacı Hasan'dan (28) acilen birisini araması gerektiğini söyleyerek telefonunu istedi. Hasan tanımadığı Eyüp Bahadır P.'ye telefonunu verdi. Genç adam P.'nin telefonla konuşurken aracına bindiğini fark etti. Araca atlayan Muhammet Hasan telefonunu almaya çalıştı. Boğuşma esnasında telefonu bırakmak istemeyen Eyüp Bahadır P. direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki araca çarptı. nın da etkisiyle şok yaşayan hırsız, Hasan tarafından etkisiz hale getirildi. Kaçmaya çalışan Eyüp Bahadır P. polis ekiplerine teslim edildi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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