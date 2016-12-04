FETÖ gösterdi PKK şehit etti

Kanlı terör örgütü PKK kalleşçe saldırılarına devam ederken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası PKK ile FETÖ'nün işbirliği de açığa çıkmıştı. PKK'nın Kandil'deki elebaşları, FETÖ'cü teröristlere çağrı yaparak sınırı geçip PYD tarafına kaçan FETÖ'cüleri Avrupa'ya kaçırabileceklerini açıklamıştı. Bazı FETÖ üyelerinin ise bu yolu kullandığı iddia edildi.



RESMİ KAYITLARA GEÇTİ

PKK'nın kanlı yüzünü tekrar göstermeye başladığı 7 Haziran seçimleri öncesi ise Pensilvanyalı sahtekar, tüm üyelerine mesaj gönderip PKK'nın siyasi kolu olan HDP'ye oy çağrısı yapmıştı. İki terör örgütü arasındaki bağlantı bir PKK'lının sözleri ile resmileşti. Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın sözde öz yönetim hayaliyle ilçedeki evleri yakıp yıkarak hendekler kazıp güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda FETÖ'cü polislerden de istihbarat desteği aldığı ortaya çıktı. İlçedeki çatışmalarda yer alıp teslim olan terörist Özcan O. Silopi TEM'de görevli bir polisin kendilerine bir gün önceden bilgi verip ertesi sabah operasyon yapılacak sokak ve mahalleleri bildirdiğini anlattı. Bu bilgiyi aldıktan sonra kendilerinin de el yapımı patlayıcıları polislerin operasyon yapacağı güzergâhlara yerleştirdiklerini anlatan Özcan O. bu sayede çok sayıda polisi şehit ettiklerini anlattı. Tutuklanan terörist hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. PKK-FETÖ işbirliği ile geçen yılın Eylül ayından 15 Temmuz'a kadar 11 emniyet mensubunun şehit edildiği anlaşıldı.







7 Haziran 2015'teki seçimler sonrası ayyuka çıkan ittifakta 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar Silopi'de 11 emniyet mensubu şehit düştü.

Silopi'de 2015'in Ağustos ayındaki PKK saldırısında Yılmaz Diken şehit düştü. Aynı aydaki bir diğer saldırıda Resul Kayaoğlu, Yahya Mertcan, Savaş Akyol ve Polat Aydın'ın bulunduğu polis aracı hedef alındı. Eylül ayında ise Nurettin Ademoğlu kalleşçe katledildi.



HAİN İTTİFAK

Üyelerine her yolu serbest bırakan teröristbaşı PKK ile işbirliği için bile emrindeki adamlara izin verdi.2015'in Kasım ayında bu kez aynı saldırıda Hasan Aslan, Hilmi Bardakçı ve Sabri Altınbaş şehit düştü. Silopi'de son olarak Nisan 2016'da yine polis güzergahına yerleştirilen bombayla Yaşar Yavaş ve Fırat Palamut şehit oldu.



ÖZGÜR CEBE

