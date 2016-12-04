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Evlatlara veda

Evlatlara veda
Hakkari'nin İlçesi'nde bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alananında bulunan Güven Dağı üs bölgesinde dün PKK'lı teröristlerle girdikleri çatışmada olan 3 , memleketlerine uğurlandı. Sabah saatlerinde helikopterle Çukurca'dan Van'a getirilen sözleşmeli erler 22 yaşındaki Emre Şahin, 20 yaşındaki Servet Tomak ve 22 yaşındaki Özgür Mutlu için Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası'da uğurlama töreni yapıldı. Basına kapalı yapılan törenin ardından şehit sözleşmeli erler memleketi 'a, 'ya, ise memleketi 'ye uğurlandı. Şehitler memleketlerinde kılınan cenaze namazlarının ardından binlerce vatandaş eşliğinde toprağa verildi.



VATAN SAĞ OLSUN
Şehitlerden Emre Şahin'in babası Abdullah ve annesi Zekiye Şahin ile kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerken amca oğlu Mustafa Şahin de "Onunla şehadetinden saatler önce konuştum. Yol güvenliğini sağladıklarını söylemişti. Rahat ve iyi olduğunu belirtmişti. Cenabı Allah şehit olmasını istedi. Vatan sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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