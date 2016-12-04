Evlatlara veda

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alananında bulunan Güven Dağı üs bölgesinde dün PKK'lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan 3 asker, memleketlerine uğurlandı. Sabah saatlerinde helikopterle Çukurca'dan Van'a getirilen sözleşmeli erler 22 yaşındakiEmre Şahin, 20 yaşındakiServet Tomak ve 22yaşındaki Özgür Mutlu için Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası'da uğurlama töreni yapıldı. Basına kapalı yapılan törenin ardından şehit sözleşmeli erler Emre Şahin memleketi Çorum'a, Servet TomakBursa'ya, Özgür Mutlu ise memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı. Şehitler memleketlerinde kılınan cenaze namazlarının ardından binlerce vatandaş eşliğinde toprağa verildi.
VATAN SAĞ OLSUN
Şehitlerden Emre Şahin'in babası Abdullah ve annesiZekiye Şahin ile kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerken amca oğlu Mustafa Şahin de "Onunla şehadetinden saatler önce konuştum. Yol güvenliğini sağladıklarını söylemişti. Rahat ve iyi olduğunu belirtmişti. Cenabı Allah şehit olmasını istedi. Vatan sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
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