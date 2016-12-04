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Dualar ’le

Dualar Mehmetçik’le
Hakkari 'da güvenlik güçlerinin 'ya yönelik başlattığı 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle' u devam etti. Operasyonlar sırasında 6 PKK'lı etkisiz hale getirilirken PKK'lıların kaldıkları sığınaklarda yapılan aramalarda ilçedeki kamu binalarının ve güvenlik noktalarının ne kadar mesafede olduğu yazılan notlar ele geçirildi. Kanlı yle mücadelede canını ortaya koyan , PKK'ya göz açtırmazken Yüksekova'dan gelen bir görüntü dikkat çekti. -16 derecede canını ortaya koyan Mehmetçik'in, bir taraftan da kar üstünde ibadetini aksatmadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ile Mehmetçik'e birçok dua gönderildi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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