Dualar Mehmetçik’le

Hakkari Yüksekova'da güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik başlattığı 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle' operasyonu devam etti. Operasyonlar sırasında 6 PKK'lı etkisiz hale getirilirken PKK'lıların kaldıkları sığınaklarda yapılan aramalarda ilçedeki kamu binalarının ve güvenlik noktalarının ne kadar mesafede olduğu yazılan notlar ele geçirildi. Kanlı terör örgütüyle mücadelede canını ortaya koyan Mehmetçik, PKK'ya göz açtırmazken Yüksekova'dan gelen bir görüntü dikkat çekti. -16 derecede canını ortaya koyan Mehmetçik'in, bir taraftan da kar üstünde ibadetini aksatmadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ile Mehmetçik'e birçok dua gönderildi.
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