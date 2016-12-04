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Denizde ayaklarımı buluyorum

Büyük inde iki bacağını kaybeden , hayata sımsıkı tutundu. Türkiye’nin ilk dalgıç eğitmeni olan Koçak şöyle konuştu: “Engellere takılıp kalmayın”

Denizde ayaklarımı buluyorum
Kocaeli'nde yaşayan Umut Koçak, 1999 inde enkaz altında kaldı. 3 gün sonra kurtarılan Koçak'ın kangren olan 2 bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ancak o yılmadı! Hayata dört elle sarılan Koçak, tüm engelleri tek tek aştı. Hayattaki eksiklilerine rağmen herkese örnek olmayı başardı. Öyle ki Koçak, dalgıçlık eğitimi almaya başladı. Ve Dünya Engelliler Serbest Dalış Rekortmenliği ve Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeni olmayı başardı! Engeline rağmen hayata sımsıkı tutunan Umut Koçak, şimdilerde birçok macera sporunu hiç zorlanmadan yaptığını anlattı.

ASLA VAZGEÇMEDİ!
Koçak sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk dalışı yaptığım zaman engelli olduğum için bir yerden bir yere gideceğim zaman engellere takılıyorsunuz. Fakat deniz öyle değil. Bana sorduklarında 'Umut, denizde ne buluyorsun' diye, ben de 'Ben ayaklarımı buluyorum' diyordum. Evet çok fazla zorluklarla karşılaştım. Fakat engellere takılıp kalmak, şikayet etmek ve sinmek gibi şeyler benim yaşam felsefemde yok."
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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