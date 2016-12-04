Denizde ayaklarımı buluyorum

Kocaeli'ndeyaşayan UmutKoçak, 1999Marmaradepremindeenkaz altındakaldı. 3 günsonra kurtarılanKoçak'ın kangrenolan 2 bacağı tümmüdahalelererağmenkurtarılamadı.Ancak oyılmadı! Hayatadört elle sarılanKoçak, tümengelleri tek tekaştı. Hayattakieksiklilerinerağmen herkeseörnek olmayıbaşardı. Öyle kiKoçak, dalgıçlıkeğitimi almaya başladı. Ve Dünya EngellilerSerbest Dalış Rekortmenliği ve Türkiye'ninilk engelli dalış eğitmeni olmayı başardı!Engeline rağmen hayata sımsıkı tutunan UmutKoçak, şimdilerde birçok macera sporunu hiçzorlanmadan yaptığını anlattı.
ASLA VAZGEÇMEDİ!
Koçak sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk dalışı yaptığım zaman engelli olduğum için bir yerden bir yere gideceğim zaman engellere takılıyorsunuz. Fakat deniz öyle değil. Bana sorduklarında 'Umut, denizde ne buluyorsun' diye, ben de 'Ben ayaklarımı buluyorum' diyordum. Evet çok fazla zorluklarla karşılaştım. Fakat engellere takılıp kalmak, şikayet etmek ve sinmek gibi şeyler benim yaşam felsefemde yok."
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