Darbenin delili üsteki 3 imam!

İŞTE DERDEST EDİLEN KOMUTANLAR
FETÖ mensubu askerlerin darbe planlaması çerçevesinde çok sayıda ismi derdest ettiği belirtilen bölümde, darbe girişiminin sevk ve idaresinin yapıldığı Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ne götürülen isimler şöyle sıralandı: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Kamil Başoğlu, Genelkurmay Başkanlığı Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, Eskişehir Muh. Hv.Kv. ve Hv.Fz.Svn.K.1.BHHM Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver, Etimesgut Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Atilla Gülan, İzmir Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Hasan Küçükakyüz, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Kamutanı Albay Tuncay Polat, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın emir subayı Albay Binbaşı Yunus Can.
DİRENİNCE BAŞINDAN VURDULAR
Başka birçok ismin de zorla alıkonularak derdest edildiği, bunların arasında Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan'ın da olduğu kaydedildi. Cuntacılara direnen Arslan'ın başından vurularak ağır yaralandığı ve halen komada olduğu vurgulandı. İddianamede ayrıca "darbe teşebbüsü ile örgüt arasındaki bağlantı" adlı bölümde örgüt lideri Fetullah Gülen'in rolüne atıfta bulunulurken, örgüt imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in Akıncı Üssü'nde bulunması da işlenen suçun en somut delili olarak gösterildi.
TÜM KAYIPLARIN SORUMLUSU GÜLEN
15 Temmuz kalkışmasına ilişkin FETÖ üyelerinin ifadelerinde darbe teşebbüsünün Fetullah Gülen'in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı vurgulanıp, sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi ile ortaya çıkan maddi ve manevi zarardan Gülen'in başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu kaydedildi.
Akıncı Üssü'nde görüntülenen Kemal Batmaz (solda) ve Harun Biniş (sağda)
SİVİLİN GİREMEYECEĞİ KOMUTA MERKEZİNDE
İddianamede özetle şöyle denildi: "Darbecilerin karargâh olarak kullandığı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 16 Temmuz 2016'da, bir sivilin girmesi imkânsız olan komuta merkezinde yakalanan Adil Öksüz, ifadesinde Ankara'ya tarla bakmaya geldiğini beyan etmiştir. Yapılan araştırmalarda şahsın, 11.07.2016 tarihinde THY uçağıyla ABD'ye gittiği, 12.07.2016'da 19.45 THY uçağı ile ABD'den hareket edip 13.07.2016 tarihinde 12.10'da ülkemize ulaştığı, 2002'den bu yana 109 kez yurtdışına seyahat yaptığı, kendisine tahsis edilen 34 SIR 49 plakalı aracın FETÖ ile iltisaklı Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren firmanın imkânlarıyla hareket ettiği tespit edilmiştir. Adil Öksüz'ün, hakkında Mahrem Hizmetler İmamı olarak Hava Kuvvetleri İmamı olduğu yönünde ifadeler ve istihbari bilgiler bulunan şahıs olması, kalkışma tarihinde Akıncı Üssü'nde bir GPRS cihazı ile yakalanan siviller arasında olması FETÖ irtibatının ortaya konulması yönünde kuvvetli şüpheler doğurmuştur."
SABAH
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