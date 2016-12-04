Bileğini kesip kaçırdılar

İzmir Karabağlar'da yaşayan Ayşenur S. (16) iddiaya göre bir süre önce kimliği belirsiz şahıslar tarafından zorla uyuşturucu içirilip kaçırdı. Kızlarını uyuşturucu batağından kurtarmak isteyen aile başka bir semte taşındı. Ancak zehir çetesi kızın peşini bırakmadı. Önceki gün genç kızın ailesiyle oturduğu yere giden şahıslar küçük kızı odasında uyurken bileklerini kesip kaçırdı. Kızlarının yatağında kan izleri ve kanlı bir bıçak gören aile, polisi aradı. Kızının kendisine 'Beni kırtarın' diye mesaj attığını söyleyen baba Ali S., "Eğer ki biri bedel ödeyecekse çocuğum ödemesin. Beni alsınlar, beni öldürsünler ama çocuğumu geri versinler" dedi.
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