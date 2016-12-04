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mafyası

dolandırıcılıkta sınır tanımadı. Örgütün avukatı Ruhi Hallaçoğlu, arsalarını satmak isteyen yaşlı bir kadınından vekalet aldı. Kadının tüm mal varlığını Çukurova Eğitim Vakfı’na geçirdi

Arazi mafyası
Adana'da / Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 35'i tutuklu 14'ü firari 103 iş adamı hakkında 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Savcı iddianamesinde Burç Okulları, örgütün Adana il yapılanması içerisinde faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, nitelikli dolandırıcılık, toplantılar ve Bank Asya aracılığıyla örgüte finans desteği sağlandığını belirtti.

37 ARSAYI GASP ETTİLER
İddianamede yer alan bir detaya göre, okuma yazması olmayan Ayşe Ulubaş'a kendisine ait bir arsaya okul yapılması nedeniyle belediye bu arsaya karşılık 37 farklı arsa verildi. Bu duruma itiraz eden kadın ve oğulları konuyla ilgili yargıya başvurmak istedi. Kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kişi Ayşe Ulubaş'ın evine giderek arsa ile ilgili sorular sordu. Ayşe Ulubaş'tan durumu öğrenen şahıs bir avukat getireceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bir kaç gün sonra Ayşe Ulubaş'ın kapısını avukat Ruhi Hallaçoğlu çaldı. Arsa ile ilgili işlemlerle ilgileneceğini söyleyen Hallaçoğlu, yaşlı kadını notere götürerek vekalet aldı ardından da aileye "Hukuki süreç devam ediyor" dedi. Bir arsayı satmak için tapuya giden aile ise arsaların tamamının FETÖ'cü vakfa geçtiğini öğrendi. Avukat Hallaçoğlu, kendisine gelen aileye "Ayşe Teyze hayır yaptı, hayrını Allah kabul etsin" diyerek aileyle adeta alay etti. Arsaları, dolandırıcılık yoluyla örgüte devredilen Ayşe Ulubaş'ın yakınları konuyla ilgili olarak mahkemeye gitse yine FETÖ'cü hakimler nedeniyle bir sonuç alamadı. Bu arada 'da dünkü operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 10 savcı ve hakim mahkemeye çıkarıldı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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