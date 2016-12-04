Arazi mafyası

Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 35'i tutuklu 14'ü firari 103 iş adamı hakkında 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Savcı iddianamesinde BurçOkulları, örgütün Adana il yapılanmasıiçerisinde faaliyet gösteren vakıf vedernekler, nitelikli dolandırıcılık,toplantılar ve Bank Asya aracılığıylaörgüte finans desteği sağlandığını belirtti.
37 ARSAYI GASP ETTİLER
İddianamede yer alan bir detaya göre, okuma yazması olmayan Ayşe Ulubaş'akendisine ait bir arsaya okul yapılmasınedeniyle belediye bu arsaya karşılık37 farklı arsa verildi. Bu duruma itiraz eden kadın ve oğulları konuyla ilgili yargıya başvurmak istedi. Kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kişi Ayşe Ulubaş'ın evinegiderek arsa ile ilgili sorular sordu. AyşeUlubaş'tan durumu öğrenen şahıs biravukat getireceğini söyleyerek evdenayrıldı. Bir kaç gün sonra Ayşe Ulubaş'ınkapısını avukat Ruhi Hallaçoğlu çaldı. Arsa ile ilgili işlemlerle ilgileneceğini söyleyen Hallaçoğlu, yaşlı kadını notere götürerek vekalet aldı ardından da aileye "Hukukisüreç devam ediyor" dedi. Bir arsayı satmak için tapuya giden aile ise arsaların tamamının FETÖ'cü vakfa geçtiğini öğrendi. Avukat Hallaçoğlu, kendisine gelen aileye "Ayşe Teyze hayır yaptı, hayrını Allah kabul etsin" diyerek aileyle adeta alay etti. Arsaları, dolandırıcılık yoluyla örgüte devredilen Ayşe Ulubaş'ın yakınları konuyla ilgili olarak mahkemeye gitse yine FETÖ'cü hakimler nedeniyle bir sonuç alamadı. Bu arada Adana'da dünkü operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 10savcı ve hakim mahkemeye çıkarıldı.
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