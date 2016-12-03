SABAH yazarları ABD’de FETÖ'nün içyüzünü anlattı

KADIN KAHRAMANLAR...
Daily SABAH yazarı Nagehan Alçı, 15 Temmuz'un isimsiz kahramanları arasında yer alan şehit kadın polislerin yaşamıyla ilgili yürek burkucu detaylar paylaştı. Alçı'nın bahsettiği kahramanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile pijamalarıyla sokağa çıkan ve eski adıyla Boğaz Köprüsü'nde şehit edilen Akın Sertçelik de vardı. Diğer kahramanlar ise Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda katledilen kadın polisler Demet Sezen ve Gülşah Güler'di. Alçı, 15 Temmuz sonrası Türkiye halkının kendini çok yalnız hissettiğini belirtip, "Bu yaşananlar hükümeti sevmek ya da nefret etmekle ilgili değildi. Hayatta kalmakla ilgiliydi" şeklinde konuştu.
DEVLETE SIZMA HİKÂYESİ
SABAH yazarı Hilal Kaplan da FETÖ'nün 1970'lerden 2016'ya kadar devlet organlarına nasıl sızdığını detaylı bir şekilde izleyicilere aktardı. Hilal Kaplan, halkın yüzde 90'ının Fetullah Gülen'in darbenin arkasında olduğuna inandığını fakat yabancı basında Gülen'in 'barış isteyen iyi bir adam' gibi gösterildiğini vurguladı. FETÖ'nün önce eğitim sistemine ve Diyanet'e, sonra da ordu ve yargıya girdiğini anlatan Kaplan, bu örgütün ilk kumpaslarından birinin Gülen aleyhine dava açan Nuh Mete Yüksel'e karşı üretilen bir video olduğunu aktardı.
'BATI SINAVI GEÇEMEDİ'
DailySabah yazarı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç da Batı medyasının, darbe girişimine dair yanlı duruşunun yarattığı problemleri örneklerle anlattı. "Darbe, ABD ya da Fransa'da olsaydı insanlar kendi liderleri için canlarını tehlikeye atarlar mıydı?" diye soran Oruç şöyle konuştu: "NBC News'ten Kyle Griffin'in darbe gecesi Erdoğan'ın Almanya'dan sığınma istediğine dair attığı tweete bakmamız gerekir. İranlı gazeteci Arash Azizi ise Erdoğan'ın Tahran'a kaçtığını ve buradan Katar'a gideceğini söylemişti. Batı ülkelerinin demokrasi testini kaybettiğini gördük."
'PİYASALAR HEMEN AÇILDI'
SABAH yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin ise 15 Temmuz girişiminin Türk ekonomisine olan etkisiyle ilgili detaylı bir sunum yaptı. "Her şeye rağmen Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip ve darbenin hemen ardından pazartesi Türkiye'de finansal piyasalar açıktı" diyen Alkin, Türkiye'de 1980 yılında özel sektörün ekonomideki oranının yüzde 35 olduğunu ve bu oranın 2016 itibariyle yüzde 75'e çıktığını belirterek, "AK Parti iktidarı döneminde yaşanan büyüme ve gelir artışının ardından halk darbecilere 'Siz kimsiniz de bizi kimin yöneteceğini söyleyebiliyorsunuz' dedi" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN 11 EYLÜL'ÜYDÜ"
2008-2010 arasında Türkiye Büyükelçisi olan James Jeffrey de paneli takip etti. Jeffrey, FETÖ'nün darbe girişiminin arkasında olmasıyla ilgili görüşlere olumlu yaklaştığını belirterek, "15 Temmuz Türkiye'nin 11 Eylül'ü benzetmesini uygun görüyorum. Fakat ABD ve Avrupalılar'dan bu konuyla ilgili garip tepkiler geliyor. Acaba bu Gezi Parkı sonrası hükümetin verdiği tepkiyle ilgili olabilir mi?" diye sordu. Hilal Kaplan bu soruya, Erdoğan'ın Gezi Parkı protestocularıyla buluştuğunu, Brezilya ile ABD'de 2013'te benzer büyük çaplı gösteriler olmasına rağmen bu kişilerin kendi ülkelerinin yöneticileriyle hiç buluşamadıklarını söyledi. Saadet Oruç ise darbe ve Gezi Parkı karşılaştırmasının doğru olmadığını söyledi.
FETÖ'CÜ MÜDÜRÜN KONUŞTURULDUĞU BİNADAN CEVAP...
Eylül ayında ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin düzenlediği 15 Temmuz panelinde, FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Ahmet Yayla davet edilmişti. Yayla'nın konuşturulduğu Temsilciler Meclisi Rayburn Ofis Binası'nda bu kez SABAH yazarları darbe girişimini ve FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı.
SABAH
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