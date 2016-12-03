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- 3 i etmiş

FETÖ-PKK 3 polisi şehit etmiş
Şırnak'ın İlçesi'nde teslim olan bir terörist - işbirliğini itiraf etti. Terörist Özcan O., Silopi TEM'de bir in kendilerine bir gün önceden ertesi sabah operasyon yapılacak mahalleleri bildirdiğini, kendilerinin de bu güzergaha bomba yerleştirdiklerini anlattı ve 3 polisi şehit ettiklerini söyledi.

ÖZGÜR CEBE
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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