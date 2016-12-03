Can çekişirken kalbine sıktı!

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Helikopterin yaklaştığını söylediler. 50-60 mermi atılan bir çatışma yaşandı. Ambulans gönderdik. Ben de kapıya çıkıp 'Nöbetçi subayım, vurmayın' diyerek ellerimi yukarı kaldırdım.
Yerde yatan Ömer Halisdemir'i gördüm. Yardımcı olmak için yanına gittim. Yakınımızda mevzi almış tam teçhizatlı bir tim vardı. Halisdemir'in nabzının atmadığını zannettim.
Ancak sağlık personeli hafif nabız olduğunu söyledi. Bunun üzerine darbecilerden Üsteğmen Mihrali Atmaca, belinden tabancasını çıkardı. Halisdemir'in kalbine 2 el ateş etti.
Yanındaki bir asker "Komutanım vurmasaydınız, hesap verseydi" dedi. Bir diğeri, "İyi çocuktu" diye hayıflandı! Ama Atmaca, hiç umursamadı. Sağlık görevlilerini de revire yolladı.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Gazete
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