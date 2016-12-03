Yol Durumu
  1. Vankurtaran
  2. Orgeneral Akar'dan anlamlı ziyaret

Can çekişirken kalbine sıktı!

’cü alçaklara direnen tanıklar, gecesi ’deki büyük ihaneti aydınlattı. Yüzbaşı Vural Volkan Bal, ’in son nefesini verdiği o anları anlattı:

Can çekişirken kalbine sıktı!
Helikopterin yaklaştığını söylediler. 50-60 mermi atılan bir çatışma yaşandı. Ambulans gönderdik. Ben de kapıya çıkıp 'Nöbetçi subayım, vurmayın' diyerek ellerimi yukarı kaldırdım.

Yerde yatan Ömer Halisdemir'i gördüm. Yardımcı olmak için yanına gittim. Yakınımızda mevzi almış tam teçhizatlı bir tim vardı. Halisdemir'in nabzının atmadığını zannettim.



Ancak sağlık personeli hafif nabız olduğunu söyledi. Bunun üzerine den Üsteğmen Mihrali Atmaca, belinden tabancasını çıkardı. Halisdemir'in kalbine 2 el ateş etti.

Yanındaki bir asker "Komutanım vurmasaydınız, hesap verseydi" dedi. Bir diğeri, "İyi çocuktu" diye hayıflandı! Ama Atmaca, hiç umursamadı. Sağlık görevlilerini de revire yolladı.
Etiketler: , , , , ,
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar