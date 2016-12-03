ByLock kullanan bana ağlamasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ByLock’un FETÖ soruşturmasının en önemli ayağı olduğunu söyledi ve ekledi: Kimse ByLock’tan yakalanıp da gelip bana ağlamasın. Biri, ByLock çıkan ‘oğlunu’ reddetti. İşte böyle olacaksınız...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Partili bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre CumhurbaşkanlığıKülliyesi'nde gerçekleştirilen buluşmada Erdoğan, milletvekillerine FETÖ ile mücadele, anayasa değişiklik paketi başta olmak üzere pek çok konuda önemli mesajlar verdi. FETÖ ile mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, FETÖ'cülerin kullandığı ByLock programının soruşturmanın en önemli ayağını oluşturduğunu söyledi. Yürütülen soruşturmalarda 100 bin ByLock kullanıcısının tespit edildiğini kaydeden Erdoğan, "By Lock'tan yakalananlarmağdurum diye gelip bana ağlamasın" dedi. Konuşmasında AK Partili bir isimden örnek veren Erdoğan, bu partilinin ByLock çıkan oğlunu reddettiğine dikkat çekerek, "Herkesin böyle olması gerekiyor" diye konuştu. Erdoğan, soruşturmaların titizlikle yapılması gerektiğine de dikkat çekti.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliği konusunda da önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi beklenen teklife AK Parti milletvekillerinin tamamının sahip çıkmasını isteyen Erdoğan, sağlanan uzlaşı ortamının önemli olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, bu süreçte AK Parti teşkilatlarının çok sağlam durması ve çok çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.
HDP'LİLERE GÖNDERME
Tüm terör örgütleriyle mücadele kararlılığını vurgulayan CumhurbaşkanıErdoğan'ın gündeminde, HDP'liler de vardı. Dokunulmazlıklar konusunda Anayasa değişikliği öncesi cesur açıklamalar yapanların bugün kaçtığını kaydeden Erdoğan, "Terörle mücadeledekararlıyız. Teröre destek vermekonusunda herkes hak ettiği cezayıbulacak" şeklinde konuştu.
ÖLEN ÇOCUKLAR EVLATLARIMIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Aladağ'da yaşanan ve 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınına ilişkin olarak da, "Ölen çocuklar bizimevlatlarımız, artık aileleri bize emanet.Yurt kime ait olursa olsun sorumlularınüzerine gidilmeli, gerekenler yapılmalı" mesajı verdi.
FAİZDÜŞMELİ CumhurbaşkanıTayyipErdoğan,döviz vealtın konusundadaönemli açıklamalaryaptı. Erdoğan, "Yastığınınaltında döviz olanlar gelsin, parasınıaltına dönüştürsün, TL'yedönüştürsün. Türk lirası, altındeğer kazansın. Bu adımı attığımızsürece birilerinin oyunu dabozulacaktır. Faizi düşürmektenbaşka çare yok diyorum. Biz dünyayabakalım. Amerika'da, Japonya'da,Avrupa'da faiz yüksek mi?Hayır. Biz niye 15-16'larda dolaşıyoruz.Hiç endişe etmeyin. Buoyunu kısa zamanda bozarız.2007, 2008'de yaptılar. O zaman'Teğet geçecek' dedim. Aynı şeyiyine söylüyorum, teğet geçecek.Şimdi Çanakkale Köprüsü, Kanalİstanbul geliyor. Talipliler gelmeyebaşladı" dedi.
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