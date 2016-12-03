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ByLock kullanan bana ağlamasın

, ByLock’un FETÖ soruşturmasının en önemli ayağı olduğunu söyledi ve ekledi: Kimse ByLock’tan yakalanıp da gelip bana ağlamasın. Biri, ByLock çıkan ‘oğlunu’ reddetti. İşte böyle olacaksınız...

ByLock kullanan bana ağlamasın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Partili bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen buluşmada Erdoğan, milletvekillerine FETÖ ile mücadele, anayasa değişiklik paketi başta olmak üzere pek çok konuda önemli mesajlar verdi. FETÖ ile mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, FETÖ'cülerin kullandığı ByLock programının soruşturmanın en önemli ayağını oluşturduğunu söyledi. Yürütülen soruşturmalarda 100 bin ByLock kullanıcısının tespit edildiğini kaydeden Erdoğan, "By Lock'tan yakalananlar mağdurum diye gelip bana ağlamasın" dedi. Konuşmasında AK Partili bir isimden örnek veren Erdoğan, bu partilinin ByLock çıkan oğlunu reddettiğine dikkat çekerek, "Herkesin böyle olması gerekiyor" diye konuştu. Erdoğan, soruşturmaların titizlikle yapılması gerektiğine de dikkat çekti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
, Anayasa değişikliği konusunda da önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi beklenen teklife AK Parti milletvekillerinin tamamının sahip çıkmasını isteyen Erdoğan, sağlanan uzlaşı ortamının önemli olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, bu süreçte AK Parti teşkilatlarının çok sağlam durması ve çok çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

HDP'LİLERE GÖNDERME
Tüm terör örgütleriyle mücadele kararlılığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, HDP'liler de vardı. Dokunulmazlıklar konusunda Anayasa değişikliği öncesi cesur açıklamalar yapanların bugün kaçtığını kaydeden Erdoğan, "Terörle mücadelede kararlıyız. Teröre destek verme konusunda herkes hak ettiği cezayı bulacak" şeklinde konuştu.

ÖLEN ÇOCUKLAR EVLATLARIMIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Aladağ'da yaşanan ve 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınına ilişkin olarak da, "Ölen çocuklar bizim evlatlarımız, artık aileleri bize emanet. Yurt kime ait olursa olsun sorumluların üzerine gidilmeli, gerekenler yapılmalı" mesajı verdi.

FAİZ DÜŞMELİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz ve altın konusunda da önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Yastığının altında döviz olanlar gelsin, parasını altına dönüştürsün, TL'ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır. Faizi düşürmekten başka çare yok diyorum. Biz dünyaya bakalım. Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da faiz yüksek mi? Hayır. Biz niye 15-16'larda dolaşıyoruz. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız. 2007, 2008'de yaptılar. O zaman 'Teğet geçecek' dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum, teğet geçecek. Şimdi Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul geliyor. Talipliler gelmeye başladı" dedi.

Eda IŞIK
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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