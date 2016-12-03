Adaletten kaçamadı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ'cü emniyet mensupları Ramazan Akyürek, Coşgun Çakar ve Ali Fuat Yılmazer ile ana davanın 8 sanığının bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davanın 26. duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır CezaMahkemesi'ndeki duruşmada eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ifade verdiği sırada duruşmaya ara verilirken, davanın görüldüğü mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan BünyaminKarakaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne(FETÖ) yönelik soruşturma kapsamındaodasında gözaltına alındığı belirtildi.
SUÇU CELALETTİN CERRAH'A ATTI
Verilen karanın ardından salona gelen mübaşir, duruşmanın 2 saat sonra devam edeceğini duyurdu. Bu sırada, mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş'ın odasından gözaltına alındığı ve odasında arama yapıldığı öğrenildi. Aradan sonra Ramazan Akyürek ifadesine devam ederken, cinayette herhangi bir ihmalinin olmadığını ileri sürdü. Ogün Samast ve Erhan Tuncel bağlantısını eylemden sonra öğrendiğini belirten Akyürek, "Biz de sadece Yasin Hayal bilgisi vardı. O da İstanbul arşivlerinde 11 aydır var olan bilgiydi" dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Hrant Dink'e yönelik çok sayıda tehdit bilgisine sahip olduğu bilgisini veren Akyürek, "Hrant Dink'e yönelik eylem bilgisi de İstanbul'a iletilmiştir. Celalettin Cerrah ile yaptığımız konuşmayı da hatırlıyorum, bana 'Ramazan, Trabzon İstihbarat Şube'nin gönderdiği bir evrak varmış. 17 Şubat 2006 tarihli bir evrak. Onu imhaediyorsun kardeşim' dedi. İmha etmeyeceğimi söyledim. O da bana bu evrakı imha etmemiz gerektiğini yoksa bu evrakın hepimizi yakacağını söyledi" diye konuştu.
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