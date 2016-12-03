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Adaletten kaçamadı

’in siyle ilgili görülen davanın 26’ncı duruşması İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. FETÖ’cü ’in ifade verdiği sırada mahkemenin hakimlerinden , yan odada gözaltına alındı...

Adaletten kaçamadı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in 19 Ocak 2007'de sine ilişkin aralarında FETÖ'cü emniyet mensupları , ve ile ana davanın 8 sanığının bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davanın 26. duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ifade verdiği sırada duruşmaya ara verilirken, davanın görüldüğü mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında odasında gözaltına alındığı belirtildi.

SUÇU CELALETTİN CERRAH'A ATTI
Verilen karanın ardından salona gelen mübaşir, duruşmanın 2 saat sonra devam edeceğini duyurdu. Bu sırada, mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan 'ın odasından gözaltına alındığı ve odasında arama yapıldığı öğrenildi. Aradan sonra Ramazan Akyürek ifadesine devam ederken, cinayette herhangi bir ihmalinin olmadığını ileri sürdü. Ogün Samast ve Erhan Tuncel bağlantısını eylemden sonra öğrendiğini belirten Akyürek, "Biz de sadece Yasin Hayal bilgisi vardı. O da İstanbul arşivlerinde 11 aydır var olan bilgiydi" dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Hrant Dink'e yönelik çok sayıda tehdit bilgisine sahip olduğu bilgisini veren Akyürek, "Hrant Dink'e yönelik eylem bilgisi de İstanbul'a iletilmiştir. Celalettin Cerrah ile yaptığımız konuşmayı da hatırlıyorum, bana 'Ramazan, Trabzon İstihbarat Şube'nin gönderdiği bir evrak varmış. 17 Şubat 2006 tarihli bir evrak. Onu imha ediyorsun kardeşim' dedi. İmha etmeyeceğimi söyledim. O da bana bu evrakı imha etmemiz gerektiğini yoksa bu evrakın hepimizi yakacağını söyledi" diye konuştu.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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