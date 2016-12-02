Yabancı c'isim'

FETÖ üyeleri kendilerini gizlemek için insanların inançlarını sömürdü. Teröristler gerektiğinde namazı bırakıp her türlü takiyeyi yaptı. ABD’li FETÖ’cülerin ise, Pensilvanyalı teröristbaşının emriyle isimlerini değiştirip Hristiyan adları aldığı ortaya çıktı...
Devletin kritik kademelerinde kadrolaşmak için kendilerini gizleyip namaz kılmayan, oruç tutmayan, başörtüsü takmayan, hatta içki bile içen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yeni bir takiyesi daha ortaya çıktı. ABD'de yaşayan örgüt mensuplarının, başlarındaki sahtekarın tavsiyesiyle Hristiyan isimleri aldıkları tespit edildi.
HER NUMARAYI YAPMIŞLAR 15 Temmuzdarbe girişiminin 1 numarası olarak gösterilen Adil Öksüz'ün akrabası olduğu iddia edilen ve FETÖ'nün ABD'deki pek çok etkinliğini koordine eden isim olarak bilinen Kemal Öksüz'ün "Kevin", Kemal Öksüz'ün Pensilvanya bölgesindeki kolej ve okulların sorumlusu olan abisi Adem Öksüz'ün ise"Adam" ismini aldığı belirlendi. Fetullah Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı ve OHAL kararnamesiyle kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) başkan yardımcılığını da yapan, Manolya Bilim Akademisi'nin kurucu müdürü Hüseyin Hurmalı'nın da "Joseph" adını kullandığı ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün işadamları derneği olan TUSKON'un temsilciliğini de yapan ve ABD başkanlık seçimlerinde FETÖ'nün desteklediği Hillary Clinton'a şirketi üzerinden tam 100 bin dolarlık bağışta bulunmasıyla gündeme gelen Remzi Öten'in isim tercihi ise "Ramsey" oldu.
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