Çukurca ilçesinde 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede hava destekli operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilirken operasyonun devam ettiği bildirildi.