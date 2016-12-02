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'nin Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesinde 'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda çıkan çatışmada 3 oldu, 3 asker yaralandı.

O ilden kahreden haber: 3 asker şehit

Çukurca ilçesinde 3 oldu, 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Güven Dağı bölgesinde terör örgütü 'ya yönelik devam eden operasyonda askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede hava destekli operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilirken operasyonun devam ettiği bildirildi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 10:39
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