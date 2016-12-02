Hakkari kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda, 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Güven Dağı Üs Bölgesi'nde sabah saatlerinde teröristlerce açılan ateşle çatışma çıktı.

Açılan ilk ateş sonucunda 3 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Teröristler, yoğun kar ve sisten faydalanarak söz konusu bölgeye yaklaştı.

Saldırı ve sızma girişimine karşı ilk anda bölgede konuşlu 203 milimetre obüs ve Fırtına obüsleriyle anında ateş altına alınan teröristler, bölgeden kaçmaya başladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile de ateş altına alınan teröristlerden ilk tespitlere göre 11'i öldü, 9'u da ağır yaralandı.

Ağır kış şartlarına rağmen bölgedeki operasyonlar sürüyor.

"SİLAHLARINI ALIN YARALILARI BIRAKIN"

Güvenlik güçleri, panik halinde kaçan teröristlerin telsiz görüşmelerine de ulaştı. Buna göre kaçan teröristler, üstlerinden "ağır yaralı 9 teröristin, silahları alınarak bulundukları yerde bırakılması" talimatını aldı.

HAKURK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Şemdinli bölgesindeki topçu birliklerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yapılan topçu atışları sonucunda da 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Atışların ardından telsizle, sözde Hakurk eyaleti sorumlusuna bilgi veren teröristler, "Çekdar, Yılmaz, Tolhildan ve Eriş" kod adlı teröristlerin öldüğünü söyledi. Telsiz konuşmalarında ayrıca yaralılar olduğu da söylendi ancak sayı verilmedi.