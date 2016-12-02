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’cüler in ler out

Türkiye düşmanı ’cü ve ’lılara kapıları sonuna kadar açan , ülkedeki 100 bin yi etmenin yollarını arıyor

FETÖ’cüler in mülteciler out

Avrupa'nın en çok kabul eden ülkesi olarak övünen , şimdi 100 bin mülteciyi gönderme kararı aldı. Başbakan Angela , Neumünster kentindeki konuşmasında başvurularını reddettikleri 100 bin mülteciyi edeceklerini duyurdu ve bedava uçak bileti ile ceplerine bir miktar para koyacaklarını açıkladı.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI REVAÇTA
Başbakan Merkel, bu sığınmacıların 60 bininin gönüllü olduğunu ileri sürdü. Merkel, Afganistan'dan gelenleri örnek gösterip "Herkes Almanya'ya gelemez" dedi. Sığınmacılardan hazetmeyen Almanya, Türkiye düşmanlarına bayılıyor. Almanya, 'cülere vizeleri olmasa bile oturum ve çalışma izni vermeye hazırlanıyor.

ALMANYA TÜRKİYE'NİN TEPKİLERİNİ UMURSAMIYOR
Ülke tarihinin en büyük göç dalgası sırasında mültecilerden yana takındığı tavırla taktir toplayan Merkel, Türkiye'nin tepkilerine aldırış etmeden FETÖ'cülere kucak açıyor. Avrupalı Türkler, "Almanya FETÖ'nün de gibi bir terör örgütü olduğunu anlamalı ve ülkelerine ihanet edenlere sahip çıkmamalı" diyor.

SABAH ALMANYA



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  • 02 Aralık 2016, Cuma 22:54
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